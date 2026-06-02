Emincan Kocabaş Anısına Voleybol Şampiyonası

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu'nca (TVF) Eskişehir'de düzenlenecek olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden milli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın adının verildiği Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın açılışı yapıldı. Açılışta duygulu anlar yaşayan Kocabaş ailesi, "Bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) işbirliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden milli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın anısını yaşatmak için adının verildiği şampiyona da 'Küçük kız, küçük erkek, yıldız erkek, midi kız ve midi erkek' kategorilerinde ülke genelinden 210 farklı takımın ve 3 bin 500 sporcunun boy göstereceği belirtildi. Şampiyona açılışına Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, antrenörler, sporcular ve Emincan Kocabaş'ın ailesi katıldı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katılacağını ifade ederek, "Bugün burada, ülkemizin dört bir yanından gelen; gözleri pırıl pırıl, yürekleri heyecanla çarpan siz değerli gençlerimizi ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Şehrimiz bugün, Türk voleybolunun en önemli altyapı buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaktan büyük onur duymaktadır. Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

'İSMİNİN FESTİVALE VERİLMESİ VEFA ÖRNEĞİDİR'

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise altyapı festivallerinde Emincan gibi milli voleybolcular yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Emincan Kocabaş Sezonu isminin bir vefa örneği olduğuna değinen Üstündağ, "Bugün burada açılışını yaptığımız bu organizasyonda yüzlerce takımların burada mücadele edecek olması, gençlerin mücadele edecek olması, Türk voleybolunun Efeler'inin ve Sultanlar'ının temelinin burada yetişen ve Türkiye'nin kendi illerinde ve kendi bölgelerinde derece elde etmiş takımların burada final etabında olmaları çok üst düzey bir voleybolun gerçekleşecek olması bizi mutlu ediyor. Biliyorsunuz, 6 Şubat depreminde Türkiye deprem felaketi yaşadı ve can kayıplarımız oldu. Eskişehirli milli sporcumuz olan Emincan'ın kendisinin Eskişehirli olması isminin bu festivale verilmesi, vefa örneğidir" diye konuştu.

Açılış töreninde duygusal anlar yaşayan Emincan Kocabaş'ın annesi Nursel Kocabaş (58), "Voleybol federasyonunun bu şekilde benim oğlumun adını vermesine çok duygulandım, çok onur duydum. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Baba Bülent Kocabaş da büyük gurur yaşadığını belirterek, "Bu organizasyonun gerçekleşmesinde sayın valimiz olsun, federasyon başkanımız olsun, ETO Başkanımız Metin Güler olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oğlumun adının bu şekilde anılması, hepsinden Allah razı olsun. Bizi büyük onurlandırdılar, gururlandırdılar. Oğlum mütevazi, vatanını, milletini seven bir sporcuydu. Hedefleri, idealleri büyüktü ama Rabbim böyle uygun gördü" dedi.