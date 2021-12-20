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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank, basınla bir araya geldi - Son Dakika

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank, basınla bir araya geldi

20.12.2021 12:59
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank, basınla bir araya geldi

Abdi Serdar Üstünsalih: 2021 yılını zaferle kapatıyoruz Giovanni Guidetti: Hiç dinlenmeden arka arkaya sahaya çıktık Melis Gürkaynak: Diğer 3 kupayı da almak için çabalayacağız Ata SELÇUK - Ali DANAŞ - Serhan TÜRK / - FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi...

Abdi Serdar Üstünsalih: 2021 yılını zaferle kapatıyoruz

Giovanni Guidetti: Hiç dinlenmeden arka arkaya sahaya çıktık

Melis Gürkaynak: Diğer 3 kupayı da almak için çabalayacağız

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ - Serhan TÜRK/ - FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek 4'üncü kez dünyanın en büyüğü olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, basınla bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen turnuvada şampiyonluğa ulaşan sarı siyahlı ekip, VakıfBank Spor Sarayı'nda medya mensupları ile buluştu. Düzenlenen basın toplantısına VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih'in yanı sıra yöneticiler, teknik ekip ve sporcular katıldı.ÜSTÜNSALİH: 2021 YILINI ZAFERLE KAPATIYORUZBasın toplantısında açılış konuşmasını yapan Üstünsalih, "Dünya şampiyonu olarak sizleri ağırlamanın gururu tarif edilemez. Oyuncu ve antrenörlerimiz tarih yazdılar. Bu kıymetli kupanın ülkemizde kalmasını sağladılar. Türk voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler. Çok haklı bir gurur yaşattılar. En önemlisi de genç kızlarımıza en güzel şekilde örnek oldular. Çocuklarımıza kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler. Dünyanın en iyilerinin olduğu bu turnuvada yer almak dahi başlı başına büyük bir başarıyken, turnuvada kupayı kaldırdılar. Bu başarı üzerine hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. 2021 yılını zaferle kapatıyoruz. Önümüzdeki yıl da tüm kupalara talibiz. Dünya şampiyonu takımımız, yarın sabah Şampiyonlar Ligi maçı için Fransa'ya gidiyor. Bu durum dahi takımımızın özverisini gösteriyor. Birçok oyuncumuz ve antrenörümüz, 20 ayda sadece birkaç gün tatil yapabildi. Kendileriyle bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir diğer mutluluğumuz da takımımızın neredeyse yarısının öz kaynağımızdan yetişmesi. Sürdürülebilir başarı en büyük hedefimizdir. 35 yıllık hikayemize nice 35 yıllar yaşatacak vizyonumuz budur. Bizimle birlikte turnuvada mücadele eden ve 3'üncü olan Fenerbahçe'yi de en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bu rekabet olmasaydı, bu başarılar gelmezdi" ifadelerini kullandı.Üstünsalih ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kendisine tebrik telefonu açtığını ve tüm takımı kutladığını dile getirdi.GUIDETTI: HİÇ DİNLENMEDEN ARKA ARKAYA SAHAYA ÇIKTIKBaşantrenör Giovanni Guidetti ise çok iyi bir ekip işi başardıklarını belirterek, şunları söyledi: "Müthiş bir performans sergiledik. Hiç dinlenmeden arka arkaya sahaya çıktık. Takıma yansıttıkları ruh ve birlikte gösterdikleri performans için teşekkür ederim. Her oyuncu en iyi durumda değildi ama Ankara'ya her oyuncum en iyi şekilde gitti. Yönetim kuruluna da bana dünyanın en iyi takımını verdikleri için teşekkür ediyorum."GÜRKAYNAK: DİĞER 3 KUPAYI DA ALMAK İÇİN ÇABALAYACAĞIZKaptan Melis Gürkaynak ise sezona 5 kupa hedefiyle başladıklarını hatırlattı ve "2 kupayı kazandık. Diğer 3 kupayı da almak için çabalayacağız. Bu bizim 4'üncü dünya şampiyonluğumuz. Diğer 3 kupayı başka ülkelerde kazanmıştık ama bunu Ankara'da kazanmak ayrı bir anlam kattı. Çok iyi bir performans sergiledik. Hak ettiğimiz bir kupaydı. Tabii ki bunun sevincini yaşayacağız ama kazanmak istediğimiz 3 kupa daha var. Yıllardır bu kulüpteyim. İyi ve kötü her günde destek oldular. Yıllardır istikrarlı şekilde bu kulübün adını duyurabiliyorsak, yönetim kurulumuz sayesinde oluyor. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Şampiyon takımın oyuncuları ve teknik heyeti tek tek söz alarak hislerini aktarırken, açıklamaların ardından yapılan toplu fotoğraf çekimiyle basın toplantısı sona erdi.

Vakıflar Bankası, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank, basınla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonu VakıfBank, basınla bir araya geldi - Son Dakika
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