Emircik Takımı, Beylikova Voleybol Turnuvası\'nda Şampiyon Oldu

Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde gerçekleştirilen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda Emircik takımı şampiyon oldu.

Beylikova heyecan dolu bir spor şölenine ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, coşku dolu anlara sahne oldu. Tribünlerin dolup taştığı turnuvada hem rekabet hem de centilmenlik öne çıktı. Final maçında Emircik takımı, güçlü rakibi Jandarma karşısında üstün bir performans sergiledi. Mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazanan Emircik takımı, turnuvanın şampiyonu oldu. 3'üncülük karşılaşmasında ise Yeniyurt, Aşağıiğdeağacı takımını 3-1'lik skorla geçerek bronz madalya kazandı.

Ödül töreninde gurur ve sevinç bir aradaydı

Şampiyon Emircik takımına madalyalarını AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, 1'incilik kupasını ise Beylikova Kaymakamı İsmail Şanal takdim etti. Turnuvayı 2'nci sırada tamamlayan Jandarma ekibi ödüllerini İlçe Emniyet Amiri Ömer Yaşar ile Gençlik ve Spor Şube Müdürü Kamil Murat'ın elinden aldı. 3'üncü olan Yeniyurt takımı ise ödüllerini Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez ile önceki dönem Belediye Başkanı Özkan Alp'ten aldı.

"Unutulmaz anlara sahne olan turnuva, sporseverlerin gönlünde taht kurdu"

Beylikova Belediyesi'nin bahse konu etkinlikle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Bu yılki turnuva, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek, Beylikova'da voleybolun rüzgar gibi estiği, heyecanın doruklara çıktığı unutulmaz bir organizasyona dönüştü. Hem izleyenler hem de sporcular için unutulmaz anlara sahne olan turnuva, sporseverlerin gönlünde taht kurdu" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR