Emlak Konut, Mersin'i Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emlak Konut, Mersin'i Yendi

15.02.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇİMSA ÇBK Mersin'i 86-80 ile geçti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Ahmet Murat Arıkanlı, Ramazan Sezer Baran

Emlak Konut: Thomas 24, Delaere 13, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 8, Macaulay 23, Ceren Akpınar 4, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 3

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş, Juskaite 13, Allen 10, Burke 20, Esra Ural Topuz 2, Büşra Akbaş 20, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Geisesoder 10, Iagupova

1. Periyot: 25-24

Devre: 48-40

3. Periyot: 59-61

Beş faulle çıkan: 39.41 Sinem Ataş (ÇİMSA ÇBK Mersin)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 86-80 yendi.

Bu sonuçla Emlak Konut, 13. galibiyetini elde etti. ÇİMSA ÇBK Mersin ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

Halkbank, Mersin, Çimsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emlak Konut, Mersin'i Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dilan Çıtak’tan Survivor Bayhan itirafları Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Sevgililer Günü için bin 500 TL’ye erkek arkadaş kiralıyorlar Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Asansör faciasında ölen Zeren’in ailesine kan donduran tehdit: Kızınızı mezardan çıkarıp yakarız Asansör faciasında ölen Zeren'in ailesine kan donduran tehdit: Kızınızı mezardan çıkarıp yakarız

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 20:01:15. #7.11#
SON DAKİKA: Emlak Konut, Mersin'i Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.