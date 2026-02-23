Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe ile Beraberlik Değerli' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe ile Beraberlik Değerli'

23.02.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, puanın önemine vurgu yaptı.

KASIMPAŞA Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe burada çok iyi takımları yendi. Rakibi iyi analiz ettik. İlk yarıyı önemli buluyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir oyuncuma sahada yere yat demedim. Düşündüğümde bugünün hakkı beraberlik gibi geliyor" dedi.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmadan aldıkları 1 puanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Emre Belözoğlu, "Konumumuz düşünüldüğünde bizim için çok değerli bir puan. Önümüzdeki haftalarda bu puanın ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Oyuncularım ilk yarıda istediğim gibi oynadı. Fenerbahçe ilk yarıda beklediğimizin dışında kenar çizgiye basan oyuncularla oynadı. Yapmamız gereken bugün ilk yarıda oynadığımız oyunun devamını getirmemiz gerekiyordu. İlk yarıda pozisyona giren taraf bizdik. Kaliteye önlem almak çok zor. Rakip teknik adam çok hamle yapan bir teknik adam. Biz de 15 dakika sonra hamle yaptık. İyi savunduk. Güçlü bir takıma karşı bir puan almak değerli. Genel hatlarıyla memnunum. 1 puan bizim için değerli ve önemli. Fenerbahçe'ye ligde ve Nottingham maçında başarılar diliyorum" diye konuştu.

'NE OLURSA OLSUN BENİM İÇİN FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMAK ZOR OLACAK'

Fenerbahçe karşı oynamanın kendisi için her zaman zor olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, "Ben birçok duyguyu yoğun yaşayan bir sporcuydum özellikle Fenerbahçe'de. Vefayı da gördüm vefasızlığı da. Benim için ne olursa olsun Fenerbahçe farklı bir yerde olacak. Küme düşme hattında olan, rakiplerimizin kazandığı haftada 1 puan kazanmanın vermiş olduğu bir huzur var. Ne olursa olsun benim için Fenerbahçe'ye karşı oynamak zor olacak. İki taraflı zor bir duygu. Biz de ekmeğimize sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'BEN KENDİ TAKIMIMIM GÜCÜNÜ BİLİYORUM'

Fenerbahçe'nin iyi oyunculardan kurulu güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin başında bir teknik adam var. Güçlü bir takım var. Fenerbahçe uzun yıllar sonra net şekilde şampiyonluk yarışını hissediyor. Onlar kazansa farklı bir durum olacak. Bunun içinde ne Musa'ya ne İsa'ya durumu var. Ben kendi takımımım gücünü biliyorum. Ben geldiğimde iç sahada maç kazanamamış bir takım vardı. 3 tane deplasman galibiyeti vardı. Ben daha çok topa sahip olma üzerine antrenman yapmaya çalışıyorum. Kasımpaşa serüveni çok iyi başlamadı. Geçen hafta ligin sonuncusunu yendik gibi görünüyor ama Karagümrük güçlü bir takım. Bugün de onun etkisiyle sahaya çıktık. Futbol dinamik kararlar almanız gereken bir oyun. Bugün Fenerbahçe'de 2 stoper sakatlanmış olsa da Fenerbahçe güçlü oyunculara sahip. Onlara karşı 3'üncü bölgede oynamayı Fenerbahçe tarihinde hatırlamıyorum. Böyle güçlü takımlara karşı daha net karşı planlar yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın içinde Kasımpaşalı futbolcuların çok fazla vakit geçirdiği bunun bir plan olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu bizim bir planımız değil. 2 oyuncu ağrılarla oynadı. Ben hiçbir zaman görev takımlarda oyuncularıma yere yat demedim. Maç 1-0 olduğunda da 3 Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Rakip bastırıyor. Oyuncuların kendi içinde vermiş olduğu kararlar. Zaman geçirmek bizim işimiz değil.

Fenerbahçe burada çok iyi takımları yendi. Rakibi iyi analiz ettik. İlk yarıyı önemli buluyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir oyuncuma sahada yere yat demedim. Düşündüğümde bugünün hakkı beraberlik gibi geliyor."

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe ile Beraberlik Değerli' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

00:19
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 01:10:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu: 'Fenerbahçe ile Beraberlik Değerli' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.