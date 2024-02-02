Emre Belözoğlu: Futbol oynamak için kötü zeminler kapanan takımların ekmeğine yağ sürüyor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçta kötü zeminden dolayı futbol oynamanın çok zor olduğunu söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Kaybedilen 2 puandan dolayı üzgünüm. Gerçekçi olmak gerekirse ülkenin başkentinde böylesine bir rezalet zemin olmamalı. Haftalardır burada oynamaya çalışan Ankara'nın iki büyük kulübü var. Hala çözüm yok. Stat güzel, yapanlardan Allah razı olsun ama böyle kötü zeminler kapanan takımların ekmeğine yağ sürüyor. Oyunu zeminden dolayı hızlandıramadık. Maçın hakkı da beraberlikti. Üzgünüm, ne yazık ki ön blokta yer almak için gelen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu ligde kaybetmemek önemli ama ben beraberliğe mutlu olmam. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalışan oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi
Her zaman kendi sahalarında ve seyircileri önünde maç oynamak istediklerini vurgulayan Belözoğlu, "Bu kulübün en büyük gücü taraftarı. Enerjisi sahaya olumlu yansıyor. Bazen tepkide olumsuz da olabilir ama en büyük gücümüz taraftarımız. Zemin işi bugünün işi değil, kimse yanlış anlamasın ama Türkiye'de ligimizde iyi zemini olan kulüp yok. TFF taşın altına eline sokmazsa her işi bakanlıktan beklerseniz bu işi çözemezsiniz. Bu işin oynanacağı yer zemindir. Tribünlerin güzel olması, soyunma odalarının mermer olması beni ilgilendirmiyor. Önemli olan zemin. Sezon başından beri bir tane iyi zemin görmedim. Burada oynayan iki takımın da Allah yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Eryaman Stadı'nda 1 hafta içinde 4 maç oynanacağını hatırlatan Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor'la yapacakları maçın başka sahada oynanıp oynanmayacağıyla ilgili, "İçeride hocalarımızla ve sportif direktörümüzle görüştük. Bu konu düşünülebilir. Bu zemin bu maçları kaldıracak gibi gözükmüyor. Bu hafta 4 maç olacak. Türkiye'de bir haftada 4 maç üst üste kaldırabilecek bir zemin yok." değerlendirmesinde bulundu.
"Lincoln Henrique ile görüşüyoruz, yerli transferine ihtiyacımız var"
Transfer çalışmalarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Belözoğlu, "Lincoln Henrique görüştüğümüz oyunculardan birisi. Sayısal açıdan yabancı sayımızın açılması değerli. Devre arası transferi kolay olmuyor. Bir haftalık süreçte aramıza katılacak isimler var. Yerli oyuncuya ihtiyacımız var. Mevcut oyuncuların üzerine çok yük bindi." diye konuştu.
Türkiye'ye yabancı oyuncu getirmenin de zorluğuna dikkati çeken Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
" Fransa'da iki oyuncuyla anlaştık. Fransa'daki en büyük gazeteler kilisede öldürülen bir insanın devamlı haberini yapıyor. Bugün de bir İngilizce öğretmeninin öldürüldüğüne dair haberler var. Ne yazık ki dezenformasyonla Türkiye aleyhine haberler yapıyorlar. Oyuncuların eşleri de etkileniyor. Türkiye ve Ankara'nın ne kadar güvenli bir yer olduğunu bilseler burayı tercih ederler. Fransa'daki iki oyuncuyla net anlaştık ama olumsuzluklardan dolayı eşleri gelmek istemedi. Saygı duyuyorum ama burayı bilseler seve seve gelirler."
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