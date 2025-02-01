Emre Belözoğlu: Kazanmak Çok Önemliydi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Emre Belözoğlu: Kazanmak Çok Önemliydi

Emre Belözoğlu: Kazanmak Çok Önemliydi

Antalyaspor'un Hatayspor'u 3-2 yendiği maç sonrası Belözoğlu, zaferin önemini vurguladı.

01.02.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-2 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının kendileri için zor bir maç olduğunu belirterek, "Bugün bizim için kazanmak çok önemliydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, ülkenin bir daha böyle felaketler yaşamaması temennisinde bulundu.

Hatayspor'un, Murat Şahin ile birlikte havasını değiştirdiğini bundan önce oynadığı maçlarda ortaya koyduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bizim için çok zor bir maçtı. Her şeyden önce, sonda söylemem gerekeni başta söyleyeyim, bugün bizim için kazanmak çok önemliydi. Kendimize koymuş olduğumuz kısa vadeli planlarda, bu maçın değerini oyunculara ilk günden itibaren aktarmaya çalıştım. Aslında bireysel oyuncuları kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ne olursa olsun elimizden geldiğince yine maçı belli bölümlerde tuttuk. Tabii kolay değil bu ligde oyunun her dakikasını domine etmek. Oyuna hamleler de yaptı Murat Hoca. Burada Hatayspor'un da oyuna hakim olduğu dakikalar vardı. Orada iyi savunmaya çalıştık. Aslında ilk yarıda savunulacak çok net pozisyonlar olmamasına rağmen basit goller yedik diye düşünüyorum. Bunları da söylemeden edemeyeceğim. Fakat oyuncularımın istediği, arzusu, bir şey gösterdiğimde onları yapma enerjileri beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Gelinen noktada Antalyaspor'un şehrin bütün dinamikleri ile beraber ayağa kalkacak ve daha hedefli bir takım haline gelebilecek duruma gelmesi için oyuncuların çaba gösterdiğini kaydeden Emre Belözoğlu, "Ben sahada böyle bir takım görüyorum. İnşallah bunu başarabiliriz, Antalya şehri çok daha güzel günleri, Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Bunun için çok çalışacağız. Buraya gelen Antalyaspor taraftarlarına teşekkür ederim. Murat Hoca'ya, ekibine, Hatayspor'a başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Yerel Haberler, Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Hatayspor, Politika, Antalya, mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Kazanmak Çok Önemliydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:22:28. #1.12#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu: Kazanmak Çok Önemliydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.