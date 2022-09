Emre Belözoğlu: Kazanmak mutlu ediyor

"Duruma göre kadro kurduk ve başarılı olduk"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Çok büyük bir camia ve takıma karşı oynadıklarını dile getiren Belözoğlu, "Kazanmak bizim için önemliydi. Genel hatlarıyla çalıştığımız, bildiğimiz oyun oynayan takım vardı karşımızda. Yüksek pas organizasyonu olmamasına rağmen, direkt hücumları tercih eden ve her yerden orta yapan formasyonu var bu sene. Ligimize baktığımızda çok etkili iç saha maçları oynuyorlar. Bizde topun biraz daha bizde kalmasını istedik. Pas tercihleri daha iyi olsaydı 2 ve 3'üncü bölgeyi topu taşımada daha rahat bir şekilde devreye girebilirdik. Traore daha zor pozisyonda attı, daha kolayda kaçırdı. Bire biri oynamak istedik. Bazı oyuncuların performansı da doğal 2, 3 günde bir maç oynamaktan. Geride kalınca Beşiktaş oyunun belirli bölümde hakim oldu. Kazanmak mutlu ediyor, bunu alışkanlık haline getirmek benim gibi bir teknik adam için önemli. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Futbolun olmazsa olmazı iyi defans yapmak. Bu düzeni, topa sahip olma oyununu isteyen takımlara baktığınızda savunma güvenliğini de üst düzey yapıyor. Beşiktaş birkaç pozisyona girdi. Oyunu çok fazla organizasyon üstüne kurup, kenara inmeden de direkt oyunla sizi bozabilecek bir rakip. Her ne olursa olsun bu düzenden vazgeçmeyeceğiz. Oyuncuların hepsi istekli arzulu. Bir gün gol yiyeceğiz ama kazanmak, oyun üstünlüğünü sağlamak daha önemli konular" dedi."DURUMA GÖRE KADRO KURDUK VE BAŞARILI OLDUK"Beşiktaş'ın 7 tane yüzde yüz pozisyonu olmadığını düşündüğünü kaydeden Emre Belözoğlu, "Oyunun değerlendirmesini yaparken 1 tane isabetli şuttan bahsedebiliriz. Karşımızda bu ülkenin en büyük takımlardan biri var. Biz de duruma göre kadro kurduk ve başarılı olduk. Biz çok iyi oyunla kazansaydık, bu maçın kazananın değil de kaybedeninin konuşulması daha fazla oluyor. Bu durumlar daha doğaldır. Bizde fazlasıyla bu ülkede rakamsal olarak 10 maçtır 3 galibiyeti burada Başakşehir ile. Değerlendirmeleri yaparken biraz daha oyun üzerine değerlendirme yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."BİR OYUNCU TÜRK'ÜM BEN DİYORSA, BUNU BENLİĞİNDE HİSSEDİYORSA BENCE TÜRK STATÜSÜNDE OYNAMALIDIR" Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynamaması hakkında yorum yapan Belözoğlu, "Yusuf Demir'in kural değiştikten sonra geldiği için transferden başka, milli takımı tercih etmesinden dolayı kurala dayalı durum. Bir oyuncu Türk'üm ben diyorsa, bunu benliğinde hissediyorsa şahsi fikrim oynamalıdır. Mesut, belirli bir seneden önce geldiği için Türk statüsünde oynuyor. Mesut Almanya'yı tamamen karşısına almış bir oyuncu" şeklinde konuştu."BEŞİKTAŞ STADINDA ÇOK TOP OYNADIM, BURADA HEP TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

Kendisi aleyhinde yapılan tezahüratlarla ilgili görüş bildiren genç çalıştırıcı, "Beşiktaş stadında çok top oynadım, burada hep tepki gösteriyorlar. Takım geriye çekildi diye, oyun siz istemeseniz de oraya gidiyor. Ben 17, 18 yaşından beri bu işi yapıyorum. Hak etmediğim kadar eleştirilere, hak etmediğim sevgileri de gördüm. Sevginin de, nefretin de büyütülmesine gerek yok. Ben işimi yapacağım sadece. Övgüler, sevgisizlikler olacak. Herkesin bizi sevmeye gönlü de olmaz, bunu anlayışla karşılamamız gereken bir durum" diyerek sözlerini noktaladı.