Medipol Başakşehir, İstanbul'da Antalyaspor'a mağlup oldu. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Nuri Şahin'in takımına 1-0 kaybetti.
Antalyaspor'un golü 23 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Haji Wright'tan geldi. Haji, maçtaki tek golü 20. dakikada kaybetti. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 7 maça yükseldi. Nuri Şahin'in ekibi 4 galibiyet 3 beraberlik aldı.
Zirve takibindeki Başakşehir bu kayıp sonrası 47 puanda kaldı. Antalyaspor ise 38 puana yükselerek ateş hattından biraz daha uzaklaştı.
Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu'na ağır darbe! Antalyaspor'un galibiyet serisini Başakşehir de bozamadı - Son Dakika