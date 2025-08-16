Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

Emre Belözoğlu\'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman
16.08.2025 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin son dönemde gösterdiği performans hakkında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Aykut Kocaman ile olan ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Çarpıcı bir itirafa imza atan genç teknik adam, ''Aykut hocayı bir ağabey, bir teknik adam ve bir rol modeldir. Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman'dır.'' dedi.

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemine dair Sabah Spor'a açıklamalar yaptı. Emre Belözoğlu, eski hocası Aykut Kocaman hakkında da çarpıcı bir itirafta bulundu.

"SON ZAMANLARDA O EKSİKTİ"

Fenerbahçe'nin değişiminden bahseden Emre Belözoğlu, "Bence futbolda oynatmak istediğiniz oyunun kıymetini ortaya çıkaran etken coşkudur. İçeride verdiğiniz motivasyon. Daha az enformasyon ama daha fazla motivasyon. Zaten elinizde güçlü bir teknik direktör profili ve oyuncu grubu var. Ama o enerjiyi ortaya çıkarmak önemli. Fenerbahçe'de son zamanlarda o eksikti. Feyenoord maçında taraftar ve saha birleşti gibi göründü. Karşılıklı sabır ve sevginin devam etmesi gerekiyor." dedi.

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

"FENERBAHÇE BENFICA'YI ELEYEBİLİR"

Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleyebileceğini söyleyen genç teknik adam, "Fenerbahçe bu şekilde Benfica'yı da eleyebilir diğer güçlü takımları da eleyebilir. Güçlü bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Artık takımlarımızın Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. Sadece Türkiye liginde bir şampiyonluk veya şampiyonluk kovalama bunların mutlu ettiği hallerden çıkıp biraz daha büyük hedeflerde olması gerekiyor büyük takımlarımızın. Fenerbahçe'de son maçta biraz bunu gördük gibi. Bu tabi tek maçla olmaz. Devamının gelmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

AYKUT KOCAMAN İTİRAFI

Aykut Kocaman ile ilgili açıklamalarda da bulunan Emre Belözoğlu, "Aykut Hocanın günün sonunda hep haklı çıkma durumu vardır. Türk futbolunun akil adamı Aykut Kocaman'dır. Soğuk duruşunun altında nasıl duygusal bir yapısının ve insanlara karşı nasıl merhametli biri olduğunu çok iyi bilirim. Ben yönetilmesi çok zor bir oyuncuydum. Beni yönetti. Beni yönettiyse herkesi yönetebilir bir teknik adam. Bana hep 'Bir gün beni anlayacaksın' diyordu. Onu anlamanın vermiş olduğu mutluluk mu yoksa acı mı desem hepsini yaşıyorum teknik direktör olarak. Aykut hocayı bir ağabey, bir teknik adam ve bir rol modeldir. Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman'dır. Aykut Hoca, hesap yapmaz, kafasının arkasında planı yoktur. Bir o kadar da samimi bir adamdır."

Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması
İstanbul’da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı 4 kişi kurtarıldı İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı
Bursaspor Stadyumu’nda yeni projeler başlatılıyor Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor
İstanbul servis midibüsü devrildi Çok sayıda yaralı var İstanbul servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
TFF açıkladı: Türkiye Kupası’nda yeni format TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 18:43:21. #7.11#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.