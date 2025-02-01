Emre Belözoğlu'ndan Umut Dolu Açıklamalar - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu'ndan Umut Dolu Açıklamalar

Belözoğlu, Antalyaspor'un daha hedefli bir takım olacağını ve şehrin dinamikleriyle ayağa kalkacağını söyledi.

01.02.2025 17:17
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Onvo Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un şehrin tüm dinamikleriyle ayağa kalkacağını ve daha hedefli bir takım haline gelebileceğini söyledi.

Belözoğlu, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Hatayspor'un, teknik direktör Murat Şahin ile havasının değiştiğini dile getiren Belözoğlu, kendileri için çok zor bir maç olduğunu kaydetti.

Kısa vadeli planlarda bu maçın değerini oyunculara ilk günden itibaren aktarmaya çalıştığını ifade eden Belözoğlu, "Hatayspor'un savunma arkasında zaafları olduğunu, bu anlamda gösterdiğimiz uygulama çabaları var içeride. Çünkü karşı planlar yapmanız gereken bir takım. Aslında bireysel oyuncuları kaliteli bir takıma karşı oynadık. Ne olursa olsun elimizden geldiğince yine maçı belli bölümlerde tuttuk." dedi.

Karşılaşmada net pozisyonlar olmamasına karşın basit goller yediklerini anlatan Belözoğlu, şunları söyledi:

"Oyuncularımın isteği, arzusu, bir şeyi gösterdiğimde onları yapmaları ve özellikle enerjileri beni mutlu ediyor. Antalyaspor, şehrin tüm dinamikleriyle ayağa kalkacak ve daha hedefli bir takım haline gelebilecek. Oyuncularım o morali bütün şehre ve Antalyaspor'a destek veren herkese kazandırmak istiyorlar. İnşallah bunu başarabiliriz. Antalya şehri çok daha güzel günleri, Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu'ndan Umut Dolu Açıklamalar - Son Dakika

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