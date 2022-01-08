Emre Belözoğlu'nun Alanya'da yüzü gülmüyor

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ve Başakşehir kozlarını paylaştı. Farioli, Alanya'daki ilk maçında beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu ise mağlubiyeti henüz görmedi ama son 2 maçından galibiyet çıkaramadı.

KARTLAR DAMGA VURDU

1-1 biten karşılaşmada Başakşehir'in golü iptal edildi. Ömer Ali, attığı golden sonra yoğun itirazlarından dolayı ikinci sarıdan atıldı. Emre Belözoğlu kenarda çılgına döndü. Zor sakinleştirildi. Belözoğlu, geçen sezon Fenerbahçe'nin başındayken Alanya deplasmanında Gökhan Gönül'ün kırmızı kartıyla zor duruma düşmüştü. Başakşehir için iyi giden maç bu kırmızıyla tersine döndü. Alanya'dan da Umut Güneş 55'te kırmızı gördü. İki taraf da denge oyununu tercih etti.

KARŞILIKLI GOLLER

Maçtaki goller ilk yarıda geldi. Alanya'nın golünü 14. dakikada Khouma Babacar kaydetti. Başakşehir'in sayısı ise 45. dakikada Junior Caiçara'dan geldi.