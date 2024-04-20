Emre Belözoğlu: Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var

Emre Belözoğlu: Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolun geleceğinden umutsuz olduğunu belirterek, Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı olduğunu söyledi. Belözoğlu ayrıca, Türk futbolunda yapılması gereken değişiklikler ve Beşiktaş ile yapacakları Türkiye Kupası maçları hakkında da görüşlerini paylaştı.

20.04.2024 16:33
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türk futbolun geleceğinden umutsuz olduğunu belirterek, "Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var." dedi.

Belözoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'nde katıldığı oturumda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türk futbolunun son dönemde sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Emre Belözoğlu, "Sosyokültürel bir problem var. Bunu gençler düzeltecek. Türk futbolunun şu anki mevcut düzende değişmesi, güneşin buz tutmasıyla bir. Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var. Söylediklerimizin bir karşılığı yok. Türk futbolunun ameliyat masasında olduğunu düşünmüyorum. Selası okunmak üzere. Çok ümitvar değilim." ifadelerini kullandı.

Toplum olarak sahanın içinde kalmayı beceremediklerini aktaran Belözoğlu, "Türk futbolunda idealist tipler var. O insanların önünün açılacağı bir yapının inşa edilmesi lazım. Futbol delisi bir adamım. Daha sistemsel ve felsefi değişimler yapmak lazım. Her sene yeni kural olmaz. 8 milyon nüfusa sahip Hırvatistan, tüm branşlarda şampiyonlar yetiştiriyorsa biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Futbol ikliminin düzelmesi gerekiyor. Bunun için yöneticiler sorumluluk hissetmeli. Şu an bunu becerebilecek bir potansiyel yok. Değişmesi gereken çok şey var. İnşallah bunu yapabilecek yönetici profilleri oluşur." diye görüş belirtti.

" Beşiktaş'ın işi kolay değil"

Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile yapacakları maçlar hakkında da görüşlerini paylaştı.

Oyun olarak istediklerini yaptıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüplerle mücadele etmek kolay değil. Tur ortada. Beşiktaş'ın işi kolay değil. Kupa beyi Ankaragücü'nü temsil ediyoruz. Finale çıkmak ve kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu camiamıza yaşatabiliriz. İyi işler yaptık. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürecek bilgi ve becerimizin olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belözoğlu, "Skorlar bizim oyunumuzu destekler nitelikte gitmiyor ama daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. MKE Ankaragücü'nü Avrupa'ya taşıyabilecek bir mantalite oluşturmaya başladım. Kupayı kazanırsak MKE Ankaragücü'ne bir ilki yaşatırız. İki sene daha mukavelem var. Ankara'yı da çok sevdim. İyi dostluklarım var. Çok memnunum. İnşallah sonu da iyi olur." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın çok önemli takımlarında görev yapabileceğine inanıyor

Emre Belözoğlu, Avrupa'da çok önemli takımlarda görev yapacağına inandığını söyledi.

Belözoğlu, kariyer hedefiyle ilgili bir soru üzerine, "Bir gün Avrupa'da çok önemli takımlarda çalışabilecek bir teknik adam olabileceğime inanıyorum. Oyunun nereye gittiğini takip etmeye çalışıyorum. Yabancı dile çok önem veriyorum. İtalyancam ve İngilizcem gayet iyi. Dil olmazsa aktarım olmaz. Tercümanlar üzerinden bunu oyuncuya aktaramıyorsunuz. Her insana dokunmanız gerekiyor. Bu anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Oyuncularla irtibatım çok yüksek." ifadelerini kullandı.

" Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi kupada eledikleri maçın ardından sarı-lacivertli bazı taraftarların kendisine yönelik gösterdikleri tepki hakkındaki bir soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Bir teknik adamın geçmişte oynadığı takıma karşı maç kazandığında eleştiriler ve ağır hakaretler alması gerektiğine inanan herkesin çok fazla futbol bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bunun hakkaniyetle alakası yok. Fenerbahçe'ye karşı hiçbir hatam yok. Fenerbahçe'de formamın sonuna kadar hakkını verdim. İspatlayacağım hiçbir şey yok. Bu eleştirileri Fenerbahçeli olduğum için sineye çekiyorum."

Belözoğlu, son olarak VAR'da yabancı hakemlerin görev yapmasının Türk hakemlerini olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Türk futbolunun düzelmesi için 25-30 seneye ihtiyacı var - Son Dakika

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