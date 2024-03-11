Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum? - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?

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Emre Belözoğlu ile eski futbolcu Serhat Akın arasındaki gerilim giderek artıyor. Akın, Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu. Şimdi bana sallıyor" sözlerine, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım" şeklinde yanıt verdi.

11.03.2024 21:11  Güncelleme: 21:42
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Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Emre Belözoğlu ile yorumculuk yapan Serhat Akın arasında yaşanan gerilim giderek artıyor.

"ODAMIZA GİREMİYORDU"

Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda Serhat Akın hakkında "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" demişti.

"SANA MI SORACAĞIM OĞLUM?"

Yaşanan tüm bu gerilimin ardından Serhat Akın'dan da Emre Belözoğlu'na yanıt gecikmedi. Akın Emre Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu" sözlerine çok sinirlenirken, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım!" dedi.

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın'ın, "Fenerbahçe'ye ezeli rakibi Galatasaray'dan gelen futbolcu efsane olamaz. Saygı duyarsın ama efsane olarak adlandıramazsın. Ben 3 şampiyonluk gördüm, o 2 şampiyonluk gördü Fenerbahçe'de. Galatasaray'da ise UEFA Kupası, 4 lig şampiyonluğu ve diğer kupalar kazandı nasıl Fenerbahçe efsanesi oluyor bu adam?" demesi tartışmaları alevlendirmişti.

Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum? - Son Dakika
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