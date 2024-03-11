Emre Belözoğlu ve Serhat Akın arasındaki tartışma büyüyor: Sana mı soracağım oğlum?

Spor

"Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek"

Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Emre Belözoğlu ile yorumculuk yapan Serhat Akın arasında yaşanan gerilim giderek artıyor.

"ODAMIZA GİREMİYORDU"

Emre Belözoğlu, katıldığı bir programda Serhat Akın hakkında "Serhat Akın da orada, bayağı rahat rahat sallıyor bize şimdi. O kadar rahat giremiyordu odamıza ama şu an rahat rahat sallıyor! Sosyal medyanın gücü işte…" demişti.

"SANA MI SORACAĞIM OĞLUM?"

Yaşanan tüm bu gerilimin ardından Serhat Akın'dan da Emre Belözoğlu'na yanıt gecikmedi. Akın Emre Belözoğlu'nun "Odamıza o kadar rahat giremiyordu" sözlerine çok sinirlenirken, "Ben kimin odasına girip çıkacağımı sana mı soracağım oğlum? Sen bizim odamıza geliyordun. Ben, Aziz Yıldırım'ın odasına girip çıkan adamım!" dedi.