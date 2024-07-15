Emre Kaplan Avrupa 23 Yaş Altı ve Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası'nda 6. oldu

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Avrupa 23 Yaş Altı ve Gençler Pist Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Kaplan, genç erkekler kategorisinde 6. oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, " Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 'elimination' yarışında Emre Kaplan ile genç erkekler kategorisinde 15 ülke arasında 6. sırada yer aldı." denildi.???????