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Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı - Son Dakika
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Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı

Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük\'e kiralandı

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Emre Mor'a ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz denildi.

01.02.2024 13:52  Güncelleme: 13:54
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İSTANBUL,

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük Kulübü'ne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Emre Mor, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı - Son Dakika
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