Emre Tangeldi Altay'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Emre Tangeldi Altay'dan Ayrıldı

Emre Tangeldi Altay\'dan Ayrıldı
24.06.2026 11:44
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Emre Tangeldi, alacakları ödenmediği için Altay ile sözleşmesini feshetti. Başkan sert tepki verdi.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'da kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında sözleşmesini tek taraflı fesheden ikinci isim Emre Tangeldi oldu. Siyah-beyazlı kulüple mart ayında 2 yıllık profesyonel kontrat imzalayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, alacakları ödenmeyince fesih yolunu seçti. Futbola Torbalı Saygınspor'da başlayıp 2019'dan bu yana Altay altyapısında top koşturan Emre, 1'inci Lig'de 4, 2'nci Lig'de ve 3'üncü Lig'de 27'şer maçta görev yaptı. Emre, siyah-beyazlı formayla 3'üncü Lig'de 2 gol attı. Altay'da yine altyapı patentli Hikmet de mukavelesini sonlandırmıştı.

Genç futbolcu sanal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Altay Spor Kulübü ile olan sözleşmemi, fesih hakkımı kullanarak sonlandırmış bulunuyorum. Altay forması altında geçirdiğim 7 yıl boyunca desteklerini, emeklerini ve dostluklarını esirgemeyen tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve kulüp çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ederim. Birlikte ortaya koyduğumuz emek ve paylaştığımız anılar benim için her zaman özel bir yere sahip olacak. Bu süreç boyunca her koşulda yanımızda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Altay taraftarına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

BAŞKAN SİNAN KANLI'DAN SERT TEPKİ

Altay Başkanı Sinan Kanlı, sözleşmesini fesheden Emre Tangeldi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük Altay'ın vefasızlardan kaynaklı hayal kırıklıklarına bir halka daha eklendi. Geçtiğimiz sezon başında profesyonel sözleşmesi dahi olmayan, evinde otururken tekrar futbola kazandırdığımız Emre Tangeldi, fesih yaptığını sosyal medya üzerinden paylaşmış. Demek ki seni sen yapan Büyük Altay'ın senin nazarında bir kıymeti yokmuş ki 3.5 ay önce imzaladığın sözleşmeyi kullanarak sezon ortasında yaptığın gibi gitmeye çalıştın ve serbest kalmayı tercih ettin. Senin Büyük Altay'dan kazandıklarına baktığımızda bence alacağın yok borcun var Emre. Zor zamanlarda aidiyet, karakter, duruş ve gerçek sevgi sahibi kimler görüyoruz ve göreceğiz. Bugüne kadar bu yolla gidenlerin ne durumda olduğu ortada. Umarım sen de layığını bulursun. Hayat her zaman paradan ibaret değil. Zamanı geldiğinde öyle bir ders verir ki üzerine para versen dahi dönüşü olmaz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Emre Tangeldi Altay'dan Ayrıldı - Son Dakika

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