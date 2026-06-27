Emre Tangeldi'den Altay İddiaları - Son Dakika
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Emre Tangeldi'den Altay İddiaları

Emre Tangeldi\'den Altay İddiaları
27.06.2026 11:29
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Emre Tangeldi, Altay'dan ayrıldığını ve düzenli ödeme yapılmadığını açıkladı.

3'üncü Lig temsilcisi Altay'dan sözleşmesini tek taraflı feshedip ayrılan orta saha oyuncusu Emre Tangeldi (20), geçen sezon takıma düzenli ödeme yapılmadığını iddia etti. Başkan Sinan Kanlı'nın yaptığı, "Evinde otururken tekrar futbola kazandırdık" ifadesini şaşkınlıkla okuduğunu belirten genç futbolcu, "Bu kulüpte ilk kez geçen sezon yer almadım. Toplamda 60 maça çıkmış bir futbolcu için, 'Evinden aldık, profesyonel sözleşme imzalattık' denilebilmesini anlamıyorum" diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulüple pek çok kez profesyonel sözleşme imzaladığını, bu sözleşmelerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmemesi nedeniyle süresinin geçtiğini söyleyen Emre Tangeldi, "Yetiştiricilik bedeli çok küçük bir miktardı. Mart ayında imzaladığım son sözleşme TFF'ye bildirildi. Sezon başında yapılan küçük bir ödeme dışında primler hariç düzenli bir ödeme alamadık. Hak ettiğimiz primler de çoğu zaman aylar sonra ödendi. Hakkını arayan tarafın vefasız ilan edilmesini kabul etmiyorum" dedi.

SİNAN KANLI: YARIDA KALAN KONGRE TAMAMLANACAK

Altay Başkanı Sinan Kanlı, 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan olağanüstü genel kurulun tamamlanacağını belirtirken, kongre tarihini açıklamadı. Sinan Kanlı, "Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine oturtma gayesiyle görüşmeler yaptığımız şu süreçte sessiz kalıyor görünmemiz, sürecin hassasiyetinden ve ciddiyetinden kaynaklıdır. Süreç tamamlandığında genel kurul toplantısı yapılarak yarıda kalan genel kurulumuz tamamlanacak" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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