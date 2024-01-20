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EMS Yapı Sivasspor, ara transfer döneminde 4 oyuncu transfer etmeyi planlıyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, ara transfer döneminde 4 oyuncu transfer etmeyi planlıyor

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sakatlık, ceza, hastalık ve milli takım nedeniyle eksik kadroyla çıkacakları Gaziantep FK maçına rağmen forma şansı vereceği futbolculardan yüksek performans beklediğini söyledi. Uygun ayrıca, ara transfer çalışmalarının devam ettiğini ve 2 futbolcuyu Pazartesi günü Sivas'a getireceklerini belirtti.

EMS Yapı Sivasspor, ara transfer döneminde 4 oyuncu transfer etmeyi planlıyor
20.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:32
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ara transfer döneminde 4 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

Uygun, AA muhabirine, sakat, cezalı, hasta ve ülkelerinin milli takımında bulunan oyuncular nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçına eksik kadroyla çıkacaklarını belirtti.

Forma şansı vereceği futbolculardan yüksek performans beklediğini aktaran Uygun, "Hastalarımız, sakatlarımız ve Afrika Kupası'nda olan futbolcularımız var ama ne olursa olsun, kim olmazsa olmasın, gerek altyapıdaki genç oyuncum, gerekse formayı giyen arkadaşlar olsun, verdiğim görevi layıkıyla yerine getirip sahada Sivasspor formasına yakışır bir şekilde mücadeleye devam edecekler." dedi.

Uygun, ligde hiçbir maçın kolay olmayacağını vurgulayarak, "Zor bir maç bizi bekliyor çünkü rakibimiz son zamanlarda çok iyi oynuyor. Kaybetmeyen bir takım, hücum varyasyonları ve geçişleri çok iyi. Biz de ona göre önlemlerimizi alıp, sahamızda kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz." diye konuştu.

Kendisi için sahada görev alacak isimlerin önemli olmadığını söyleyen Uygun, "Kim oynamış, kim oynamamış, eksikmiş ona bakmam. Formayı giyecek, sahada yeteneklerini sergileyecek olan, o formayı terletip mücadeleyi verecek olan adama bakarım. Elde ne varsa onlarla en iyisini yaparım. Çıkacak oynayacak, oynayan arkadaş da onun gereğini yapacak, bu kadar net." ifadelerini kullandı.

"Transfer konusunda taraftardan sabır bekliyorum"

Uygun, ara transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Transfer konusunda taraftarlardan sabretmelerini bekliyorum. Ani gelişen, 3 kişinin ayrılışından sonra onların yerine de adam bakar olduk. Takım içerisinden gitmesini düşündüklerimiz, sakatlıklar ve Afrika Kupası'na gidenlerden dolayı problem yaşadık. O yüzden hazırlıklı olmadığımız için transfer zaman alıyor. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa 2 futbolcuyu Sivas'a getirmiş olacağız. Biri kanat oyuncusu, biri de 10 numara mevkisinde oynuyor. Sonrasında da tekrar 2 yabancı futbolcuyla ilgili görüşmeler ve kulüplerini ikna sürecimiz var. Yazışmalar zaman alıyor, onları da halledebilirsek onları da takıma katacağız. Kerem Atakan Kesgin Sivas'a dönmeyi çok istiyor ve o da Sivas'ta olacak. Milli takımda oynayan iki genç oyuncumuzu da takımımıza katmak istiyoruz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, ara transfer döneminde 4 oyuncu transfer etmeyi planlıyor - Son Dakika


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