EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Manaj'ın sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı. Uğur Çiftçi'nin şutu ise az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

09.03.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Caktas, Charisis, Emrah Başsan, Koita, Manaj

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Hassan

Sarı kart: Dk. 27 Caktas (EMS Yapı Sivasspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Murat Paluli'den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Manaj'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kurtardı.

41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Manaj'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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