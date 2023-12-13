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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Sivasspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. Maç, 19 Aralık Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek.

EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
13.12.2023 - 16:55,  Güncelleme: 16:56
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.

Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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