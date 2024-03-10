EMS Yapı Sivasspor'un 6 Maçlık Yenilmezlik Serisi Son Buldu - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor'un 6 Maçlık Yenilmezlik Serisi Son Buldu

EMS Yapı Sivasspor\'un 6 Maçlık Yenilmezlik Serisi Son Buldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden EMS Yapı Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Kırmızı-beyazlılar, son 6 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu seriyi dün oynanan maçta sonlandırdı. Sivasspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

10.03.2024 09:59  Güncelleme: 10:02
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden EMS Yapı Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Beşiktaş maçını 1-0 kazanarak, yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, ligin 28. haftasında ise deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 29. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlıların 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor'un 6 Maçlık Yenilmezlik Serisi Son Buldu - Son Dakika

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