En-Nesyri yeni takımında kendini buldu

15.03.2026 11:43
Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımında etkileyici bir performans sergiliyor. Al Ittihad'a 15 milyon euro karşılığında transfer olan Faslı golcü, yeni takımında 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin yükselen formu, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Fenerbahçe'deki döneminde eleştirilen futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den devre arasında ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımında gollerine devam ediyor. Faslı golcü kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekti.

YENİ TAKIMINDA İYİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle sık sık eleştirilen En-Nesyri, devre arasında 15 milyon euro karşılığında Al Ittihad'a transfer olmuştu. Tecrübeli forvet, Arabistan Pro Ligi'nde yeni takımıyla iyi bir başlangıç yaptı.

Al Riyadh deplasmanında oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan En-Nesyri, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Takımı sahadan mağlubiyetle ayrılsa da Faslı futbolcunun performansı Arap basınında geniş yankı buldu.

7 MAÇTA 3 GOL 1 ASİST

Yeni takımıyla şu ana kadar 7 maçta forma giyen En-Nesyri, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Golcü oyuncunun yükselen formu dikkat çekerken performansı futbol kamuoyunda da konuşulmaya başladı.

SARAN AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran daha önce yaptığı açıklamada En-Nesyri'nin ayrılık kararının arkasında tribün ve sosyal medyadaki tepkilerin bulunduğunu söylemişti. Saran, "En-Nesyri Afrika Kupası'ndan döndüğünde yanıma gelip gitmek istediğini söyledi. Sosyal medyadaki linçleri ve stadyumdaki protestoları artık psikolojik olarak kaldıramadığını ifade etti. Biz de oyuncuyu zorla tutamayacağımız için yolları ayırdık." demişti.

    Yorumlar (1)

  Hakan1421 Hakan1421:
    üç gol atmış neyin şovu 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

11:49
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş Sergen Yalçın tam 8 isme ’’Güle güle’’ dedi
Gelecek sezon şampiyonluğu kafaya koymuş! Sergen Yalçın tam 8 isme ''Güle güle'' dedi
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
08:34
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Tek tek vurdular
