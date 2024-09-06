''En sevdiğin şarkıcı?'' sorusuna Bertuğ Yıldırım'dan bomba yanıt - Son Dakika
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Spor

''En sevdiğin şarkıcı?'' sorusuna Bertuğ Yıldırım'dan bomba yanıt

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Geçtiğimiz haftalarda Getafe'ye transfer olan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, "En sevdiğin şarkıcı?" sorusuna, "Azer Bülbül" yanıtını verdi.

06.09.2024 14:31
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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım geçtiğimiz haftalarda Getafe ile sözleşme imzalamıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtilmişti.

"AZER BÜLBÜL"

İspanyol takımına imza atan genç yıldız bir röportajda "En sevdiğin şarkıcı?" sorusuna "Azer Bülbül" yanıtını verdi. Bertuğ'un o anları çok konuşuldu.

23 GOLE KATKI SAĞLADI

Futbol kariyerine Sarıyer'in altyapısında başlayan Bertuğ Yıldırım, sonrasında Hatayspor ve Antalyaspor formalarını giydi. Genç futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Hatayspor'dan Rennes'e imza attı. Kariyeri boyunca 112 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 17 gol ve 6 asist kaydetti.

\'\'En sevdiğin şarkıcı?\'\' sorusuna Bertuğ Yıldırım\'dan bomba yanıt

Antalyaspor, Azer Bülbül, Hatayspor, Sarıyer, Futbol, Getafe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''En sevdiğin şarkıcı?'' sorusuna Bertuğ Yıldırım'dan bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Baris Zorlu: asıl haberin başlığına şaşırmak lazım Azer bülbül bu ülkenin sanatçısı degilmiydi ABD'li birini söylese eminim haber yapilmazdi 14 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman: Azer babadır eyw 2 0 Yanıtla
  • Ramo: KRAL 2 0 Yanıtla
  • Timbakunda Kwami: Bumu yani,bomya yanıt hebere bak ya.. kaldıki vallahi billahi bu şahsı tanımıyorum. milli futbolcuymuş 2 0 Yanıtla
  • Çelikk: Önemsiz 0 1 Yanıtla
  • GreenXmen: "Her an herşey olabilir" dinleyin mutlaka... 0 0 Yanıtla

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