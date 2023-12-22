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Endüstri Mühendisi İki Arkadaş Antalya'da Sörf Yaptı - Son Dakika
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Endüstri Mühendisi İki Arkadaş Antalya'da Sörf Yaptı

Endüstri mühendisi Alp Kozak ve Gül Oktay, Kocaeli'den Antalya'ya gelerek Büyük Plaj'da sörf yaptı. İkilinin zor anlar yaşadığı görüldü. Kozak, yazın Karadeniz'de, kışın ise Akdeniz'de sörf yaptıklarını belirtti.

Endüstri Mühendisi İki Arkadaş Antalya\'da Sörf Yaptı
22.12.2023 - 14:31,
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Endüstri mühendisi iki arkadaş Alp Kozak ve Gül Oktay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Babalı Köyü'nden, Antalya Side'ye gelerek, Büyük Plaj'da sörf keyfi yaptı. İkilinin zaman zaman zor anlar yaşadığı görüldü.

5 yıldır sörf yaptıklarını belirten Alp Kozak ve Gül Oktay, yazın Karadeniz'de yaptıkları rüzgar sörfü için kış aylarında Akdeniz'in uygun olduğunu söyledi. İkili, Side Büyük Plaj'da yağmurlu havada dalgalar arasında sörf yaparken sık sık dalgalar arasında gözden kaybolurken, zaman zaman da zor anlar yaşadı. Alp Kozan yaptığı açıklamada, "5 yıldır sörf ile uğraşıyoruz. Yaz aylarında Karadeniz'de sörf yapıyoruz. Kışın da Antalya'yı tercih ediyoruz. Şu an deniz alabildiğine sıcak, diğer şartlarda sörf yapmak için uygun. Çok güzel zaman geçirdik. Yarın da Alanya Damlataş plajında olacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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