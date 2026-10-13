Enes Aydın'ın 83'teki golü Bandırmaspor'a Sivasspor karşısında 1-1 beraberlik getirdi

Enes Aydın'ın 83'teki golü Bandırmaspor'a Sivasspor karşısında 1-1 beraberlik getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ekenler Beton Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor 66'da Yusuf Cihat Çelik'le öne geçti, Bandırmaspor 83'te Enes Aydın'la eşitliği sağladı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Harun Reşit Güngör
Bandırmaspor: Akın Alkan, Kehinde (Dk. 83 Seck), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 70 Muhammet Harun Genç), Enes Çinemre (Dk. 64 Muhammed Gümüşkaya), Kerem Dönertaş (Dk. 70 Bruno), Enes Aydın, Hakan Bilgiç (Dk. 64 Ali Ülgen), Recep Yalın Dilek, Lima, Mulumba
Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mert Çelik, Manaj, Musah Muhammed, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ethemi (Dk. 87 Duodu), Salih Kavrazlı (Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik), Ceesay (Dk. 62 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık, Oğuzhan Aksoy (Dk. 90+3 Yılmaz Cin), Yusuf Çağlar Kefkir
Goller: Dk. 66 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivaspor), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ceesay, Dk. 76 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 71 Mulumba (Bandırmaspor)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
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