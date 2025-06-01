Engel tanımayan çift 2028 olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor - Son Dakika
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Spor

Engel tanımayan çift 2028 olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

01.06.2025 15:54
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- Engel tanımayan çift 2028 olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor Yoldan çeviren hocası, dünya rekoruna ulaştırdı Spor salonunda başlayan hikayede şimdi hedefleri olimpiyatta Türk bayrağını dalgalandırmak Salon arkadaşlığı, hayat arkadaşlığına dönüştü Yürüyerek başladığı hayatı...

- Engel tanımayan çift 2028 olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

Yoldan çeviren hocası, dünya rekoruna ulaştırdı

Spor salonunda başlayan hikayede şimdi hedefleri olimpiyatta Türk bayrağını dalgalandırmak

Salon arkadaşlığı, hayat arkadaşlığına dönüştü

ANTALYA - Yürüyerek başladığı hayatı 20 yaşından itibaren tekerlekli sandalyeyle sürdüren 29 yaşındaki Simge Elif Öztürk, halterle tanıştıktan sonra yeniden ayağa kalktı. Şimdiki en büyük hedefi milli takım formasıyla 2028 olimpiyatlarına katılmak olan Öztürk, "8 yıldır bu sporu yapıyorum, artık milli takım formasıyla yarışmayı hayal ediyorum" ifadelerini kullanırken, dünya rekoru sahibi eşi Faruk Öztürk ise, "Şimdi hedefim 2028 Olimpiyatları ve ardından genç sporculara destek olmak" dedi.

Antalya'da yaşayan dünya ve Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli halterci Faruk Öztürk ile eşi Simge Elif Öztürk (29), 11-12 Haziran'da Kırıkkale'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere antrenmanlarını sürdürüyor. Hayatları sporla kesişen çift, sadece madalya kazanmak için değil, engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla da mücadele ediyor.

"Yürüyordum, sonra engelli oldum, halterle hayata yeniden başladım"

Anne karnında omuriliği gelişmeyen Simge Elif Öztürk, 2016 yılına kadar yürüyebildiğini, geçirdiği ameliyatın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başladığını dile getirdi. Fizik tedavi sürecinde tanıştığı halterle yaşamının değiştiğini belirten Öztürk, "Kaslarımı kuvvetlendirmek için başlamıştım ama halterle hayata yeniden başladım. Bu spor bana hem fiziksel güç hem de özgüven kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Spora başladığında ailesinin itirazları olduğunu aktaran Öztürk, "İlk başta etrafımdaki insanlar ve özellikle ailem bu sporu yapabileceğimi hiç düşünmediler. Sağlığımın olumsuz etkileneceğini düşündüler. Ama azmettim, başardım. Şimdi en büyük destekçim onlar" dedi.

67 kiloda yarışan Öztürk, 2023 ve 2024 Türkiye Şampiyonalarında birincilik elde ettiğini söyleyerek, "Haziran ayındaki şampiyona milli takım seçmesi olacak. 8 yıldır bu sporu yapıyorum, artık milli takım formasıyla yarışmak istiyorum. Milli forma giymek en büyük hayalim" diye konuştu.

Yoldan çeviren hocası, dünya rekoruna ulaştırdı

Faruk Öztürk ise haltere lise yıllarında, bir teneffüs sırasında antrenörü Ekrem hocayla tanışarak başladığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyordum. Ekrem hocamız beni yanına çağırdı. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi isimlerden bahsetti. 'İlk adımı atalım, sonrası gelir' dedi. Ben de sözüne inandım. Okulun alt katındaki salonda antrenmanlara başladım."

Spina bifida hastalığı nedeniyle doğuştan engelli olduğunu ifade eden Faruk Öztürk, 2015'te Avrupa ikinciliği elde ettiğini, ardından milli sporcu unvanı aldığını aktardı. 2017 yılında dünya şampiyonasında hem dünya hem Avrupa rekoru kırarak şampiyon olduğunu dile getiren Öztürk, "Rekorum hala kırılamadı. +107 kiloda, sınırsız sıklette yarışıyorum" diye konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları hedefinin, son iki hafta kala yaşadığı omuz yırtığı nedeniyle gerçekleşmediğini aktaran Öztürk, "Bir kiloyla İngiliz rakibim beni geçti ve olimpiyat kotası onun oldu. Nasibimde yokmuş. Şimdi hedefim 2028 Olimpiyatları ve ardından genç sporculara destek olmak" dedi.

Salon arkadaşlığı, hayat arkadaşlığına dönüştü

Simge Elif ve Faruk Öztürk, 2018 yılında fizik tedavi sürecinde tanıştı. Faruk Öztürk, "Fizyoterapistimiz vesile oldu. Spor salonumuza davet ettim. Bir gün geldi, iki gün geldi. Sonra 'Yapamayacağım' dediğinde, 'Daha iyisini yapabilirsin' diyerek destek oldum" ifadelerini kullandı.

Simge Elif Öztürk ise, "Faruk, aslında ilk spora başladığımda öncümdü diyebilirim. Çünkü hiç bu kadar ağırlık kaldıran biriyle karşılaşmamıştım açıkçası. O zamandan itibaren hoşlanmaya başladım. Sonrasında da aşka dönüştü. 2023 yılında birlikteliğimiz başladı ve nişanlandık. Daha sonrasında da 2025 yılının nisan ayında evlendik. Onun düştüğü zaman ben destek oluyorum, benimkilerde o. Psikolojik, fiziksel olarak bizi bizden başka kimse anlayamaz" diye konuştu.

"Olimpiyata birlikte gitmek istiyoruz"

Simge Elif ve Faruk Öztürk, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde lisanslı olarak yarışıyor. Haziran ayında Kırıkkale'de yapılacak Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'na birlikte hazırlanan çiftten; Faruk Öztürk +107 kiloda, Simge Elif Öztürk ise 67 kiloda mücadele edecek.

Olimpiyat hedefini de paylaşan Simge Öztürk, "Olimpiyat en çok istediğim şey. 2028 Olimpiyatları'nda eşimle birlikte yer almak istiyorum" şeklinde konuşurken, Türkiye Şampiyonası'na kadar yoğun bir şekilde hazırlıklara devam edeceklerini söyleyen Faruk Öztürk, "Bu mücadele sadece madalya için değil. Engelli bireylerin toplumda yer bulması için çalışıyoruz. Engellerimizi değil, hayallerimizi ön plana koyuyoruz" dedi.

"Spor salonları sadece şampiyon değil, umut da yetiştiriyor"

Antrenman yaptıkları salona gelen engelli bireylerin de kendilerine ulaştığını anlatan Faruk Öztürk, "Bizi televizyonda gören, gelip tanışmak isteyen çok oluyor. Halterle ilgilenmeyenleri farklı branşlara yönlendiriyoruz. Ne kadar çok engelli birey topluma kazandırılırsa, bunun o kadar faydalı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalye kullandığını ancak kendisini engelli olarak görmediğini belirten Öztürk, "Birçok sağlıklı insanın yapamadığı, ulaşamadığı başarıları elde ettim. 'Ben engelliyim' diyerek evine kapanan bireyler, ister sporcu olsun ister olmasın, bu şekilde karamsarlığa kapılmasın" şeklinde konuştu.

Olimpiyat hedefinin yanı sıra, kendi gibi engelli genç sporculara destek olmayı da amaçladığını vurgulayan Öztürk, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Spor branşımla ilgili elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Genç bir sporcunun elinden tutup onu bir yere getirmek, olimpiyatlardan sonraki en büyük hayalim. Engellerini ön planda tutmasınlar. Sağlıklı bireylerin başaramadığı pek çok şeyi başarabiliyoruz."

Simge Elif Öztürk de, "Hayatta başarılmayacak hiçbir şey yok. Her şey kafamızda bitiyor, hiçbir zaman yenilmesinler. Başarmayı canı gönülden istesinler" dedi.

Kaynak: İHA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Engel tanımayan çift 2028 olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor - Son Dakika

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