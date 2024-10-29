Engelleri Aşan Sporcular Ironman 70.3'te

Spor

Antalya'da 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında üç özel sporcu da mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışlarında "kendi alanlarında engelleri aşmış ve başarıya ulaşmış" üç özel sporcu, ekipleriyle bir ilke imza atacak.

Yüzme etabında otizmli Tuna Tunca, tandem bisikletle görme engelli Merve Orhan ve koşu etabında omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyede yarışacak Okan Aracagök, organizasyonu daha da anlamlı kılacak.

Ironman 70.3 Türkiye yarışlarına katılacak üç sporcu, hem limitleri zorlayacak hem de sosyal farkındalık oluşturacak.