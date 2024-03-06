Engelli çocukların toplumla ilişkisi Sport4All projesi ile artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Engelli çocukların toplumla ilişkisi Sport4All projesi ile artacak

Spor İstanbul'un paralimpik sporcu yetiştirmede altyapı sağlamayı amaçlayan 'Sport4All - Herkes için spor' isimli projesi Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor.

06.03.2024 23:52  Güncelleme: 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Engelli çocukların toplumla ilişkisi Sport4All projesi ile artacak

Spor İstanbul'un projesi Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı

İSTANBUL - Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor.

Spor İstanbul'un paralimpik sporcu yetiştirmede altyapı sağlamayı amaçlayan 'Sport4All - Herkes için spor' isimli projesi Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı. Natator PK (Hırvatistan-Zagreb), Inspire-The Foundation for Inclusion (Malta), Sport Union for People with Disabilities (Sırbistan-Belgrad) proje ortaklarıyla hedef ve faaliyetlerin paylaşıldığı toplantı, İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları Ferdinand Major, Ana Srsen, Elaine Fenech, Ceylan Tarhan, Jelena Radivojevic, Nemanja Radovic, Şükriye Tümay Erdil, Zeynep Naz Demirtaş, Mehmet Özsarı, Kerem Arda, paralimpik komitesi yetkilileri, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Proje kapsamında engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor.

Programda ilk olarak konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, İstanbul'da fiziksel aktiviteyi arttırmak için çalışmalar yaptıklarını, bunu da tesisler ve İstanbul içinde yaptıkları etkinliklerle sağlandığını ifade etti. Şehirde mevcut olan 72 tesisi 875 bin kişi kullandığını belirten Onur, "Yıl içinde 35'e yakın spor etkinliği düzenliyoruz. Hareket seven kişi sayısını da arttırmaya çalışıyoruz. 2020 yılından beri İstanbul'un spor aktivitesini ölçüyoruz. Yüzde 30 ne anlama geliyor derseniz, Londra'da bu oran yüzde 60. Yavaş yavaş doğru yolda gidiyoruz. Sporun tabana yayılması için çok önemli" diyerek projede emeği geçenlere çok teşekkür etti.

Daha sonra proje ortaklarından Ana Srsen, Ceylan Tarhan, Jelena Radivojevic sahneye çıkarak sunum eşliğinde katılımcılara bilgiler aktardı. Toplam 200 bin Euro bütçesi bulunan 'Sport4All' projesinin amaçları, hedefleri, hedef grupları, proje kapsamında yapılacak faaliyetler tek tek anlatılan toplantıda ayrıca yüzme ve golbol etkinliğine ev sahipliği yapılacağı aktarıldı.

Renay Onur: "Engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması amaçlanıyor"

Programın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, "Bizim için heyecanlı bir an. Çünkü Avrupa Birliği'nin Erasmus projesi dahilinde kar amacı gütmeyen spor projelerine verdiği programlarda, yurt dışındaki ortaklarımızla beraber Türkiye'de bunu alan kurum olduk. Bu projenin önemi şu; engelli çocukların yüzde 53'ünün yakın arkadaşı yok. Bu çok büyük bir eksiklik. Arkadaşlar bizi topluma bağlıyor. Sosyal ilişkilerimizin artmasına fayda oluyor. Projenin önemi de engelli çocukların spor sayesinde toplumla olan ilişkilerin artması, sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ve bununla beraber paralimpik sporcu yetiştiriyor olmak. Türkiye, özellikle paralimpik başarılar konusunda neredeyse olimpik alanı aşan tempoyla gidiyor. Burada amaç, örnek bir program oluşturmak. Sırbistan, Hırvatistan ve Malta'daki ortaklarımızla beraber buradan çıkan çıktılarla beraber Türkiye'de ve diğer ülkelerde kullanılarak engelli çocukların dahiliyeti açısından örnek program olarak anlatılıyor olması" ifadelerini kullandı.

"Paralimpik komitesi ile çalışıyoruz"

Proje kapsamında Milli Paralimpik Komitesi ile birlikte çalıştıklarını belirten Onur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem bu proje dahilinde hem de bunun dışında sürekli irtibattayız. Önümüzdeki sene mart ayında golbol ve yüzme alanında müsabakalar yapıyor olacağız. Bunların hepsinde baştan sona paralimpik komitesi ile çalışıyoruz. Bugün burada başkan ve yardımcıları da programda bizimle beraberdi."

Kaynak: İHA

İstanbul, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Engelli çocukların toplumla ilişkisi Sport4All projesi ile artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Merkez Bankası’ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
23:48 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
22:37 Dışişleri İsrail’in Batı Şeria’daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir Dışişleri İsrail'in Batı Şeria'daki işgal planına sert tepki: Bu eyleme derhal son verilmelidir
22:15 CHP’de “DEM’e kapılar kapalı“ krizi: Burcu Köksal’dan Özgür Özel’e ’dilim sürçmedi’ resti CHP'de "DEM'e kapılar kapalı" krizi: Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e 'dilim sürçmedi' resti
22:02 Mitinge damga vuran anlar Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı Mitinge damga vuran anlar! Erdoğan konuşurken bağıra bağıra derdini anlatmaya çalıştı
23:28 İlk kupasını kazanmaya çok yakın İşte Terim’in finaldeki rakibi İlk kupasını kazanmaya çok yakın! İşte Terim'in finaldeki rakibi
22:14 İsmail Kartal’a ’’Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu’’ soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi İsmail Kartal'a ''Süper Lig mi, Konferans Ligi şampiyonluğu mu?'' soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi
21:53 Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun iddialı proje ile dönüyor
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Türk bayrağını seccade yapıp miting alanında namaz kıldı
20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP lideri Özel’den DEM Parti’ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme CHP lideri Özel'den DEM Parti'ye kapıları kapatan başkan adayının sözlerine düzeltme
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 00:40:48. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli çocukların toplumla ilişkisi Sport4All projesi ile artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement