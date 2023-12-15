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Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncuları Birlikte Hayata Tutunuyor - Son Dakika
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Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncuları Birlikte Hayata Tutunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün engelli oyuncuları Yaşar Ay ve Mustafa Harun Gündoğdu, aynı evde kalarak engelleri birlikte aşarak tekerlekli sandalye basketbol sporuna gönül veriyor. Birlikte antrenmanlara giden, ev işlerini paylaşan ve birlikte yaşayan oyuncular, takımlarının başarısı için ter döküyor. Spor sayesinde özgürlüğe kavuşan oyuncular, hayatlarının değiştiğini belirtiyor.

Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncuları Birlikte Hayata Tutunuyor
15.12.2023 - 11:23,
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Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün aynı evde kalan 2 engelli oyuncusu, engelleri birlikte aşarak hayata tutunuyor.

Antalya ekibinin 21 yaşındaki oyuncusu Yaşar Ay, Burdur'da; 22 yaşındaki Mustafa Harun Gündoğdu ise Manavgat'ta 2018 yılında geçirdikleri trafik kazaları sonucunda engelli kaldı.

Çok sayıda ameliyat geçirip fizik tedavi gören Ay ve Gündoğdu, tedavileri sırasında tanıştıkları tekerlekli sandalye basketbol sporuna gönül verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda yaklaşık iki yıldır birlikte ter döken sporcular, bunun yanı sıra aynı evi paylaşıyor.

Evin temizliğinden yemeğine kadar birçok işi ortak yapan, sonrasında da parkede birlikte top koşturan 2 oyuncu, takımlarının başarısı için ter döküyor.

"Birbirimizi daha iyi anlıyoruz"

Sporcu Yaşar Ay, AA muhabirine, 2018 yılında bir aracın çarpması sonucu yaralandığını belirterek, 17 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, yaklaşık 2 sene süren tedavisi süresince 4 ameliyat geçirdiğini dile getirdi.

Hayatına omurilik felçli devam ettiğini ifade eden Ay, şöyle konuştu:

"Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekerlekli sandalye basketbolla tanıştım. Orada bir müddet antrenmanlara çıktım. Bu sporu yapabileceğime dair kendime ümit geldi. Antalya'da tekerlekli sandalye basketbol takımı olduğunu duyunca buraya geldim. Antalya Büyükşehir Belediyesi sağ olsun her şeyimi karşıladı. Belediye tarafından tahsis edilen 2 odalı bir evde takım arkadaşım Mustafa Harun Gündoğdu ile birlikte yaşıyoruz. O da engelli olduğu için birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Beraber antrenmanlara gidip geliyoruz. Beraber yiyip içiyoruz. Aynı evde kalıyoruz. Bizim için daha verimli olduğu için böyle bir şey yaptık."

Ay, spora başlamadan önce günlerinin hastanelerde geçtiğini, spora başladıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Artık günlük yaşamın içinde olduklarını vurgulayan Ay, "Kendimiz gezip dolaşmaya başladık. Ailenin yardımıyla bir şey olmuyor. Her işimizi kendimiz yapıyoruz. Spor hayatımdaki her şeyi değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Pota sevgisi kötü günleri unutturdu

Sporcu Mustafa Harun Gündoğdu ise 2018 yılında Manavgat'ta alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu engelli kaldığını söyledi.

Gündoğdu, 3 yıl boyunca fizik tedavi gördüğünü dile getirerek, "Afyonkarahisar'da tedavi gördüğüm sırada şimdiki ev arkadaşım Yaşar Ay ile tanıştım. Onun sayesinde basketbolla tanıştım. Şimdi de onunla aynı evde yaşıyoruz. Arkadaşlığımız çok iyi gidiyor. İyi anlaşıyoruz. İkimiz de engelli olduğumuz için hiçbir sıkıntı çekmiyoruz." diye konuştu.

Basketbolla tanışmadan tüm hayatının evden hastaneye gitmek olduğunu vurgulayan Gündoğdu, şimdi hastaneden kurtulduğunu vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümünde eğitim hayatını sürdüren Gündoğdu, "Takımla birlikte maçlar için farklı şehirlere gidiyorum. Akşamları da istediğimiz bir yere çıkabiliyoruz. Yani hayatı yaşıyoruz. Tüm yaşamımız değişti." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Engelli Tekerlekli Sandalye Basketbol Oyuncuları Birlikte Hayata Tutunuyor - Son Dakika


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