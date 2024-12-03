Engelliler Günü'nde Mutlu Anlar - Son Dakika
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Engelliler Günü'nde Mutlu Anlar

Galatasaray basketbol takımı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde serebral palsili çocuklarla buluştu.

03.12.2024 09:47
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ile Walker Spor Kulübü bünyesindeki çocuklar bir araya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde Türk Hava Yolları Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında ve Türkiye Basketbol Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Walker Spor bünyesindeki çocuklar, veliler, Türk Hava Yolları ve federasyon çalışanları ile oyuncu İsmail Ege Şaşmaz katıldı.

Serebral palsili çocuklar, etkinlik boyunca müzikler eşliğinde çeşitli aktivitelerde bulundu.

Sarı-kırmızılı basketbolcularla tanışmaktan büyük heyecan duyan çocuklar, oyuncuların yardımıyla basket attı.

Etkinliğin sonunda futbol müsabakası da gerçekleştiren serebral palsili çocukların maç esnasında aldıkları keyif ve yaşadıkları mutluluk yüzlerinden okundu.

Walker Spor Genel Direktörü Büşra Kayaalp: "Çocuklar ne kadar mutluysa biz de o kadar mutlu oluyoruz"

Walker Spor Kulübü Genel Direktörü Büşra Kayaalp, etkinliğe katılan çocuklar için çok önemli bir gün olduğunu belirterek "3 Aralık Dünya Engelliler günü için burada toplanmış bulunuyoruz. Türk Hava Yolları sponsorluğunda Galatasaray Basketbol Kulübü ve Walker Spor Kulübü futbolcularıyla buradayız. Bir araya geldikleri her gün onlar için çok önemli ama bugün basketbolcularla bir araya gelecekleri için eminim çok heyecanlılar. Bizim için de çok güzel bir gün çünkü çocuklar ne kadar mutluysa biz de o kadar mutlu oluyoruz. Walker Spor Kulübü bu çocuklar için büyük bir umut ışığı. Burası onların sosyalleştikleri, eğlendikleri alan. Bütün güzel vakitlerini spor kulübünde geçiriyorlar. Hayatın içinde bu çocuklar yalnız büyüyen çocuklar. Walker Spor Kulübü, hayatta kayıp gibi görülen çocukların topluma güçlü bir şekilde kazandırıldığı yer." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Adina Öztürk, Walker Spor ailesi olarak çok büyük mutluluk duyduklarını aktararak "Walker Spor, birbirine iyi gelen çocukları bir araya toplayıp onları hep mutluluğa koşturan, hep iyilikle ilerleyen, çocuklarımız için güzel bir geleceğe yol açan projedir. Camlar ardından dışarıyı izleyen çocuklardan, sahalarda maç oynayan çocuklara dönüştük. İyi ki Walker Spor var, iyi ki biz bir olmuşuz. Walker Spor'un asıl amacı, haklarına ulaşamayan, hakları peşinde koşturan çocukların iyi bir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır. Walker Spor mutluluğunu bir araya getirip çocuklarımız için her türlü koşullarda bizim için mücadele veren başkanımız ve eşi için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz kocaman bir aileyiz. Hep birlikte bu yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünya Engelliler Günü için çok anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren velilerden Emel Duyal ise "Hem özel eğitim öğretmeniyim hem özel bir çocuk annesiyim. Hem işimde hem özel hayatımda bu alanın içindeyim. Bir öğretmen olarak söylemek, yaşamak, anlatmak çok kolaydı ama aile olarak yaşamak çok daha farklı. Walker Spor ile birlikte aile olarak yalnız olmadığımı anladım. Çocuğum çok daha mutlu. Kendi gibi akranlarıyla birlikte olduğu için artık nedenini sorgulamak yerine daha iyi bir şeyler yapabilmeyi öğreniyor. Oğlum da burada olduğu için çok mutlu. Gelirken çok heyecanlandı. Maç yapacağı için heyecanlı." yorumunu yaptı.

Türkiye'de bir ilk, serebral palsi futbolu

Walker Spor, serebral palsili çocuklar için Türkiye'de ilk kez serebral palsi futbol takımını kurarak bir yenilik sunuyor.

Türkiye'de Walker Spor'un öncülüğünde hayata geçirilen bu spor dalı, 86 farklı ülkede oynanıyor.

Serebral palsili çocukların ailelerinin dayanışmasıyla doğan bu girişim, çocuklara yeni bir umut ışığı olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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