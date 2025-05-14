Engelliler Haftasında Dostluk Maçı - Son Dakika
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Spor

Engelliler Haftasında Dostluk Maçı

Beşiktaş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Engelliler Haftası için dostluk maçı yaptı.

14.05.2025 15:45
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Beşiktaş Tüpraş ve Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol takımları, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dostluk maçı yaptı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Hakan Daltaban, Uğur Fora ve Mehmet Sarımermer'in yanı sıra Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya ve Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ile siyah-beyazlı taraftarlar da takip etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Engelliler Haftası dolayısıyla bir araya gelmekten çok mutlu ve onurluyum. Bu organizasyonda emeği olan Koç Grubu'na teşekkür ediyorum. Aynı zamanda stat sponsorumuz Tüpraş'a da katkılarından dolayı yine çok teşekkür ediyorum. Bu aslında engelli değil engelsiz bir hayat. Sporcularımızın bu mücadelesini canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise engelli sporuna verdikleri desteğe vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Engelliler Haftası münasebetiyle sponsor olmaktan gurur duyduğumuz iki takım burada dostluk maçı yapacak. Biz Koç topluluğu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak sporun bütün engelleri ortadan kaldırabileceğine inanıyoruz. O nedenle diyoruz ki 'Sporun engelsiz gücüyle enerjimiz geleceğe'. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Güzel bir maç olsun ama en sonunda dostluk kazansın."

Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, engellilerin sorunlarına dikkati çekmek istediklerini aktararak, "Temel amacımız, engelli bireyleri topluma kazandırmak, hayat standartlarını yükseltmek ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Bunu sporla başarabileceğimize ve geniş kitlelere ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu bir dostluk maçından öte önemli bir sosyal farkındalık faaliyetidir. Emeği geçen herkese Batman Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ise şunları söyledi:

"Bizler yurttaşlık haklarımızı alabilmek için mücadelemize spor alanında da devam ediyoruz. Bugün bireysel alanda dünya, olimpiyat şampiyonlarımız var. Bunda en büyük emeği geçen de Beşiktaş Jimnastik Kulübüdür. Beşiktaş, bizi ilk kabul eden büyük kulüplerimizden bir tanesidir. Engelliler Haftası aslında kutlama değil bir farkındalık haftası. Bizler yürüyemeyebilir, görmeyebilir, işitmeyebilir, zihinsel engelli de olabiliriz ama önümüzdeki engelleri sizler kaldırdığınız müddetçe ülkemize katkı sağlar, devletin ve ailemizin sırtında kambur olmayız."

Konuşmaların ardından oynanan basket maçını Beşiktaş Tüpraş, 41-25 kazandı.

Müsabakanın ardından gerçekleştirilen madalya töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle organizasyon sona erdi.

Kaynak: AA

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