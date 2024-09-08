ENKA Atletizmde Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika
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ENKA Atletizmde Süper Lig Şampiyonu

Turkcell Süper Lig'de İzmir Atatürk Stadı'nda yapılan 2. kademe yarışlarında ENKA, kadınlarda ve erkeklerde birinci oldu. Kadınlarda ENKA'yı Fenerbahçe ve Batman Petrolspor takip etti. Erkeklerde ise ENKA birinci, Fenerbahçe ikinci ve Bursa Osmangazi Belediyespor üçüncü oldu. Seyhan Belediyespor ile Kırıkkale Olimpik kadınlarda, Konya Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkkale Olimpik erkeklerde 1. Lig'e düştü.

08.09.2024 22:17
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Atletizmde Turkcell Süper Lig'de kadınlarda ve erkeklerde birinciliği ENKA elde etti.

Turkcell Süper Lig'de İzmir Atatürk Stadı'nda dün başlayan 2. kademe yarışları bugün tamamlandı. Kadınlar ve erkeklerde 8'er kulübün bulunduğu organizasyonda Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil eden atletler de yer aldı.

Yarışlar sonucunda ENKA, kadınlarda ve erkeklerde ilk sırayı aldı.

Kadınlarda 2 kademe sonunda 300 puana ulaşan ENKA'yı 285,5 puanla Fenerbahçe ve 213,5 puanla Batman Petrolspor takip etti.

Erkeklerde ise 291,5 puanlı ENKA birinci, 288 puana sahip Fenerbahçe ikinci ve 187 puana ulaşan Bursa Osmangazi Belediyespor üçüncü oldu.

Ligde 7. ve 8. sırada kalan kadınlarda Seyhan Belediyespor ile Kırıkkale Olimpik, erkeklerde ise Konya Büyükşehir Belediyespor ile Kırıkkale Olimpik 1. Lig'e düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor ENKA Atletizmde Süper Lig Şampiyonu - Son Dakika

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