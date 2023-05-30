Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor karşısında 2. dakikada Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Ekvadorlu yıldız, bu golle sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.
Enner Valencia, Arda Güler'in asistinde 2. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu sezon gol sayısını 29'a yükselten Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'nın 28 gollü rekorunu kırdı.
Valencia, sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.
Son Dakika › Spor › Enner Valencia, Alex de Souza'yı geçerek Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu - Son Dakika