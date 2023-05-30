Enner Valencia, Alex de Souza'yı geçerek Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu - Son Dakika
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Enner Valencia, Alex de Souza'yı geçerek Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu

30.05.2023 21:26

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, Antalyaspor maçında 29. golünü kaydederek, sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza'nın gol rekorunu kırdı. Ekvadorlu futbolcu, Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu oldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor karşısında 2. dakikada Enner Valencia'nın golüyle öne geçti. Ekvadorlu yıldız, bu golle sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

ALEX'E AİT REKORU KIRDI

Enner Valencia, Arda Güler'in asistinde 2. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu sezon gol sayısını 29'a yükselten Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'nın 28 gollü rekorunu kırdı.

AYKUT KOCAMAN'A ORTAK OLDU

Valencia, sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.

Enner Valencia, Alex de Souza'yı geçerek Fenerbahçe'nin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu
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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enner Valencia, Alex de Souza'yı geçerek Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enner Valencia, Alex de Souza'yı geçerek Fenerbahçe'nin bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu - Son Dakika
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