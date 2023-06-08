Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Enner Valencia, Internacional ile el sıkıştı. Brezilya'dan Globo Esporte'de yer alan habere göre 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe ile 11 Haziran'da son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya'ya gidecek.

BREZİLYA'YA GİDECEK

Bu sezonki performansıyla lige damga vuran ve gol kralı olan Valencia, gelecek hafta içi kendisini 'uzun süreli' şekilde Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADI

Başarılı performansıyla taraftarın sevgilisi olan Valencia, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık ve 2.5 milyon euronun üzerinde kontrat istemiş ancak Fenerbahçe, 2+1 yıllık kontrattan fazlasını vermeye yanaşmamıştı.

LİG'DE 29 GOL KAYDETTİ

Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alan Valencia, 1 kez hat-trick yaparken, 1 maçta da rakip filelere 4 gol atma başarısı gösterdi. 6 mücadelede 2'şer gol atan yıldız golcü, 31 Süper Lig maçında 29 gole imza attı.