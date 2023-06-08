Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor

08.06.2023 17:28

Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Enner Valencia, Internacional ile anlaştı. Brezilya'dan Globo Esporte'de yer alan habere göre 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe ile son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya'ya gidecek. Valencia, gelecek hafta içi kendisini 'uzun süreli' şekilde Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak. Valencia, bu sezonki performansıyla lige damga vuran ve gol kralı olan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Enner Valencia, Internacional ile el sıkıştı. Brezilya'dan Globo Esporte'de yer alan habere göre 33 yaşındaki forvet, Fenerbahçe ile 11 Haziran'da son maçına Başakşehir karşısında çıkacak ve ardından Brezilya'ya gidecek.

BREZİLYA'YA GİDECEK

Bu sezonki performansıyla lige damga vuran ve gol kralı olan Valencia, gelecek hafta içi kendisini 'uzun süreli' şekilde Internacional'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADI

Başarılı performansıyla taraftarın sevgilisi olan Valencia, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık ve 2.5 milyon euronun üzerinde kontrat istemiş ancak Fenerbahçe, 2+1 yıllık kontrattan fazlasını vermeye yanaşmamıştı.

Fenerbahçe taraftarını kahredecek haber! Yıldız futbolcu, yeni takımı ile el sıkıştı

LİG'DE 29 GOL KAYDETTİ

Süper Lig'in gol krallığı listesinde zirvede yer alan Valencia, 1 kez hat-trick yaparken, 1 maçta da rakip filelere 4 gol atma başarısı gösterdi. 6 mücadelede 2'şer gol atan yıldız golcü, 31 Süper Lig maçında 29 gole imza attı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin Ekvador'lu golcüsü Enner Valencia Süper Lig'in gol kralı oldu Fenerbahçe'nin Ekvador'lu golcüsü Enner Valencia Süper Lig'in gol kralı oldu

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Doların yükselmesinden sonra Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı
17:20 Doların yükselişi sonrası Kur Korumalı Mevduat hesapları rekor kırdı
17:22 Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor
17:17 Fenerbahçe taraftarını kahredecek haber! Yıldız futbolcu, yeni takımı ile el sıkıştı
16:49 Kendi kendine hamile kalan timsahın 'bakire doğumu' bilim insanlarını şaşırttı
16:43 Kendi kendine hamile kalan timsah, bilim insanlarını şaşkına çevirdi
16:45 Buket Aydın, bikini ile namaz kılan kadın görüntüleri hakkında sert konuştu
16:38 Buket Aydın, bikiniyle namaz kıldığı iddialarına ateş püskürdü
16:38 TBF, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçındaki hakemleri sezon bitimine kadar dinlendirecek
16:37 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin CHP ile birleşme kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 17:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement