Enner Valencia resmen Internacional'de

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Enner Valencia, sarı-lacivertlilerden resmen ayrıldı. Ekvadorlu golcünün yeni rotası Brezilya oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri düşünmeden reddeden Ekvadorlu golcü artık Internacional'in başarısı için ter dökecek.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıktı. Ekvadorlu golcü bu mücadelelerde 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol kralı oldu.

Internacional forması giyen Valencia'dan ilk kareler: