Enner Valencia resmen Internacional'de - Son Dakika
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Enner Valencia resmen Internacional'de

Enner Valencia resmen Internacional'de

13.06.2023 08:14

Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ekvadorlu golcü, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddederek Internacional'in başarısı için ter dökecek. Valencia, Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıkarak 33 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de geçen sezon Süper Lig'de gol kralı olan Enner Valencia, sarı-lacivertlilerden resmen ayrıldı. Ekvadorlu golcünün yeni rotası Brezilya oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri düşünmeden reddeden Ekvadorlu golcü artık Internacional'in başarısı için ter dökecek.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Valencia bu sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıktı. Ekvadorlu golcü bu mücadelelerde 33 gole ulaşarak Süper Lig'de gol kralı oldu.

Internacional forması giyen Valencia'dan ilk kareler:

Fenerbahçe formasıyla gol kralı olan Enner Valencia resmen Internacional'de
Fenerbahçe formasıyla gol kralı olan Enner Valencia resmen Internacional'de
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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enner Valencia resmen Internacional'de - Son Dakika


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