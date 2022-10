Son dakika haber | Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia: "Şampiyonluk için savaşmaya hazırız"

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un göreve gelişiyle öz güvenli bir takım haline geldiklerini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Valencia, "Bu sezon teknik direktörümüz Jorge Jesus ve yeni teknik heyetimizin gelişi ile çok öz güvenli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Geldiği ilk gün benimle konuştu ve benden neler istediklerini anlattı. Ben de bunlara hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Sezonun başında olmamıza rağmen çok fazla gol atma imkanı yakaladım. Gol attığınız zaman öz güveniniz de yükseliyor. Bir forvet oyuncusu için çok önemli. Doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kariyerimdeki en iyi sezon başlangıcını yaptım." diyen Ekvadorlu oyuncu, şöyle konuştu:

"Umarım, takım olarak bu şekilde devam ederiz ve her maç üzerine koyarak, gelişerek devam ederiz. Bu sene çok güçlü bir takım oluşturduk. Her gün daha da iyiye gidebilmek için çok çalışıyoruz. ve sezon sonunda bu çalışmalarımızın meyvesini alıp, hep birlikte mutlu olacağımızı düşünüyorum. Önde oynayan oyuncular için bu sistem çok etkili. Çünkü biz maçların çoğunu rakip yarı sahada oynuyoruz. Böyle olduğu zaman doğal olarak rakip kaleye daha yakın oluyorsunuz. Rakip yarı sahada kapmış olduğumuz toplarla çok fazla pozisyona giriyoruz. Neredeyse her maç 8-10 pozisyona giriyoruz. Bu da bizim performansımızı etkiliyor. Umarım bu şekilde devam ederiz. Bunun için çok çalışıyoruz."

Teknik direktör Jorge Jesus'la iletişimden de bahseden Enner Valencia, "Konuştuklarımızın tamamını burada söylersem hocamız beni öldürür. (Gülüyor) Saha içinde istediklerini, benden neler yapmam gerektiğini söyledi. Tabii ki özel şeyler de konuştuk. Kendisi çok güçlü bir takım oluşturdu. Aramızda çok iyi bir uyum var. Bunun da sahaya çok iyi yansıdığını düşünüyorum. Hem ligde hem Avrupa'da çok fazla maç yapıyoruz. Maçlarda oyuncuların isimleri değişse de oynadığımız oyunun değişmediğini görüyoruz. Bu da ne kadar iyi çalıştığımızın bir göstergesi." şeklinde konuştu.

Takım içindeki rekabetin faydasını gördüklerinin altını çizen Valencia, "Oyuncular arasındaki rekabet herkesin performansını yukarı çekiyor. Bu sadece benim pozisyonum için geçerli değil, takımdaki her pozisyonda oynayan oyuncuların kendi aralarında rekabet oluyor. Bu da sizi daha fazla çalışmaya zorluyor. ve bu şekilde maçlarda daha iyi performans sergileyebiliyorsunuz. Benim pozisyonumda da çok fazla iyi ve büyük oyuncu var, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun gibi. İlk 11'de oynayabilmek ve maçlarda süre alabilmek için antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aramızda sağlıklı bir rekabet var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Seçim yapmak hocanın kararı." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonluk için savaşmaya hazırız"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Ekvadorlu golcü, "Henüz ligin başındayız. Şampiyonluğu konuşmak için çok erken ama iyi bir başlangıç yaptığımız doğru. Bu şekilde her gün üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Maçlar oynandıkça rakipler bizi daha yakından tanıyorlar. Nasıl oynadığımızı daha iyi anlıyorlar. İşleri zorlaştırmak için bize karşı önlemler almaya çalışıyorlar. Bizim de bu engellere hazır olmamız gerekiyor. Konuşmanın henüz erken olduğunu düşünüyorum ama biz takım olarak şampiyonluk için savaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Enner Valencia, sarı-lacivertli ekibin hafta sonunda Medipol Başakşehir'le oynayacağı karşılaşma hakkında ise "Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Ligin en iyi oynayan takımlarından birine karşı oynayacağız ama biz de evimizde oynadığımız maçlarda çok güçlüyüz. Rakibimizin zaaflarını iyi bir şekilde görüp, onlardan faydalanmaya çalışacağız. Umarım 3 puan evimizde kalır. UEFA Avrupa Ligi grubumuzda da iki maçımız kaldı. Umarım gruptan birinci çıkan takım biz oluruz. Evimizde zor bir maça (Rennes) çıkacağız ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi biz evimizde oynadığımız maçlarda çok güçlüyüz. Umarım o maçlardan galibiyetle ayrılırız. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Gol kralı olabilirsem ne mutlu bana"

Sarı-lacivertli taraftarların bu sezon kendilerine büyük bir destek verdiklerinin altını çizen Valencia, "Taraftarlarımızın sosyal medyadan yapmış oldukları şeyler hoşuma gidiyor. Ballon d'Or (Altın top) söylemini ben de sosyal medyada gördüm ve hoşuma da gitti. Her zaman pozitif mesajlar atıyorlar. Umarım bu şekilde gelişerek devam edebilirim. Atmış olduğum goller tabii ki takımıma yardım etmek anlamında benim için çok önemli. Gol kralı olabilirsem de ne mutlu bana. Ne olacağını göreceğiz. Ben bu şekilde takımıma yardım ederek devam etmek istiyorum, benim için en önemli şey de budur." değerlendirmesinde bulundu.

Valencia, kendisine "Goat" lakabının takılması hakkında ise "Artık her yerde beni 'Goat' diye çağırıyorlar. İsmim ve soy ismimle hitap edilmiyor, herkes bu takma ismi kullanıyor. Benim de hoşuma gidiyor. Eğer taraftarlarımız bundan mutluysa ben de mutluyum. Onların göstermiş olduğu sevgi inanılmaz! Her gün daha iyiye giderek onları mutlu etmek istiyorum. Biliyoruz ki bu sezon şampiyon olmak bizim için çok önemli. Çünkü Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor. Biz de işimize odaklandık ve bunu başarabilmek için çok çalışıyoruz. Ekvador'da beni 'Superman' diye çağıyorlar, Türkiye'de 'Goat' diye çağırıyorlar. İkisi de hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

Son olarak sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderen Enner Valencia, "Taraftara sadece teşekkür edebiliriz. Bize göstermiş oldukları sevgi ve destek için… Hiçbir zaman inançlarını ve umutlarını kaybetmesinler. Biz onları mutlu edebilmek için çok çalışıyoruz. Her birimize inansınlar. Biz her gün Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Hedefimiz kupalar kazanmak. Umarım sezon sonu geldiğinde hep beraber kutlama yapabiliriz." şeklinde konuştu.