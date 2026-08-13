Enrique: Hedefimiz Hırs ve Rekabet - Son Dakika
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Enrique: Hedefimiz Hırs ve Rekabet

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PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Süper Kupa'yı kazanmanın sevindirici olduğunu ancak ideal seviyeden uzak olduklarını belirtti.

Paris Saint-Germain (PSG) Teknik Direktörü Luis Enrique, UEFA Süper Kupa'yı kazandıkları için mutlu olsalar da ideal seviyelerinden çok uzak olduklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nden sonra Süper Kupa'da da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan PSG'nin teknik direktörü Enrique, karşılaşmanın oynandığı Salzburg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

İspanyol teknik adam, fiziksel olarak hazır olmamalarına rağmen kendi oyunlarını sergileme gayretini göstermelerinden memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Maç içinde Aston Villa'nın bizden daha iyi oynadığı ve daha fazla şans yarattığı anlar oldu. Fakat maç boyunca ne tür bir oyun görmek istediğimizi tam olarak biliyoruz. Oyuncuların çoğunluğu için antrenmanların ilk haftasındayken bunu başarmak kolay değil. Bir final oynamak için çok zor koşullar ama günün sonunda takımın bu şartlarda her zaman rekabet ettiğini görmek mutluluk verici. UEFA Süper Kupa'yı kazanmak önemli ancak bu tip maçları oynamak için gereken ideal seviyeden hala çok uzak olduğumuz açık."

Sezona rekabetçi şekilde başlamanın önemine değinen Enrique, "Üç yıl önce çok genç bir takım kurduk. Bu kadar genç bir takımla kupa kazanılamayacağını düşünenler tarafından eleştirildik. Bunun bir hata olduğunu gösterdik. Aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Geliştirmemiz gereken çok şey olduğu ve takım olarak daha iyi olmayı hedeflediğimiz açık. Bu sezona da son iki yıldaki gibi her kupayı kazanmaya çalışarak hazırlanacağız. Hedefimiz, hırsımız, kulübün ve taraftarlarımızın arzusu bu yönde." diye konuştu.

56 yaşındaki çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3'üncü kez kazanma konusunda ne düşündüğü sorusuna şu yanıtı verdi:

"Belki biraz fazla özgüvenli görünebilir ama anlayışımız bu. Hırslı olmaya ve bunu yapabileceğimizi hissetmeye çalışıyoruz. Evet, son 2 Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takımız ve bu 3'üncüsünü de yapabileceğimiz anlamına geliyor. Çok zor olacak. Kibirli olmak istemiyoruz ama hırsımız ve hedefimiz bu."

Yeni transfer Akliouche'un performansı hakkındaki görüşü de sorulan Enrique, "Onun ilk maçıydı. İlk 11'de olduğunu gördüğünde şaşırdığını düşünüyorum. Maçtan önce ona şöyle dedim, 'Tamam, en iyi durumunda olmadığını biliyorum ama ilk yarıyı oynamalısın, sonra seni değiştireceğim.' Bence çok iyiydi. Eski takımı Monaco'da gördüğüm gibi oynadı. Kalitesini ve karakterini gösterdi. Onun adına çok mutluyum. Bir Avrupa kupası kazandı." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Luis Enrique, Süper Kupa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Enrique: Hedefimiz Hırs ve Rekabet - Son Dakika

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