Erciyes 38, Bursa\'da Puan Peşinde

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Erciyes 38 Futbol Kulübü; deplasmanda Bursa Nilüferspor'un konuğu olacak. Mavi siyahlılar, Pazar günü oynanacak maçta puan kovalayacak.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü; Bursa Nilüferspor'un konuğu olacak. Mavi siyahlılar, ligin 9. hafta maçında deplasmanda puan arayışında olacak. Geride kalan 8 haftada 3 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan Erciyes 38 Futbol Kulübü, güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almak istiyor.

Sakatlığı geçen ve cezası sona eren kaptan Ayhan Gürbüz ve Ethem Balcı'nın da forma giyeceği müsabaka 3 Kasım Pazar günü oynanacak. - KAYSERİ