Erciyes 38 FK, Orduspor'u Geçti - Son Dakika
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Erciyes 38 FK, Orduspor'u Geçti

Erciyes 38 FK, Orduspor\'u Geçti

Türkiye Kupası 2. Tur'unda Erciyes 38 FK, Orduspor 1967'yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

10.10.2024 22:29
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STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Demirhan Emir, Murathan Çomoğlu

ERCİYES 38 FK: Abdulkadir, Taner (Dk. 107 Enes), İhsan Uğur, Yaşar, Batuhan, Muhammed Emin (Dk. 14 Ziyahan) Dk.114 Muhammed Aybar), Caner, Hüseyin, Gürkan, Taha (Dk. 70 Ayhan), Fevzi Can (Dk. 70 Hüseyin)

ORDUSPOR 1967: Mustafa (Dk. 59 Yiğit), Ramis, Arda, Ömer Alper (Dk. 106 Berkay), Ferdi (Dk. 90+3 Burak), Alperen, Yusuf (Dk. 68 Salih), Mehmet Sinan (Dk. 46 Yakup Mete), Oğulcan, Cevatcan (Dk. 68 Emirhan), Sarper

KIRMIZI KART: Dk. 116 Muhammed Aybar (Erciyes 38 FK)

GOLLER: Dk. 46 Taha, Dk. 98 Ziyahan (Erciyes 38 FK), Dk. 67 Ömer Alper (Orduspor 1967)

SARI KARTLAR: Caner (Erciyes 38 FK), Ramis (Orduspor 1967)

Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, ayrı grupta yer alan Orduspor 1967'yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, Orduspor'u Geçti - Son Dakika

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