STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Demirhan Emir, Murathan Çomoğlu
ERCİYES 38 FK: Abdulkadir, Taner (Dk. 107 Enes), İhsan Uğur, Yaşar, Batuhan, Muhammed Emin (Dk. 14 Ziyahan) Dk.114 Muhammed Aybar), Caner, Hüseyin, Gürkan, Taha (Dk. 70 Ayhan), Fevzi Can (Dk. 70 Hüseyin)
ORDUSPOR 1967: Mustafa (Dk. 59 Yiğit), Ramis, Arda, Ömer Alper (Dk. 106 Berkay), Ferdi (Dk. 90+3 Burak), Alperen, Yusuf (Dk. 68 Salih), Mehmet Sinan (Dk. 46 Yakup Mete), Oğulcan, Cevatcan (Dk. 68 Emirhan), Sarper
KIRMIZI KART: Dk. 116 Muhammed Aybar (Erciyes 38 FK)
GOLLER: Dk. 46 Taha, Dk. 98 Ziyahan (Erciyes 38 FK), Dk. 67 Ömer Alper (Orduspor 1967)
SARI KARTLAR: Caner (Erciyes 38 FK), Ramis (Orduspor 1967)
Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında TFF 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, ayrı grupta yer alan Orduspor 1967'yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Erciyes 38 FK, Orduspor'u Geçti - Son Dakika
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