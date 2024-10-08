Erciyes 38 FK, Orduspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyes 38 FK, Orduspor'u Konuk Ediyor

Erciyes 38 FK, Orduspor\'u Konuk Ediyor

Erciyes 38 FK, Orduspor 1967 A.Ş. ile 10 ve 13 Ekim'de iki kez karşılaşacak.

08.10.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Erciyes 38 FK, lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Orduspor 1967 A.Ş. takımını 3 gün içerisinde iki kez konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur maçlarının programı ve bu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Programın açıklanmasının ardından Erciyes 38 FK için ilginç bir durum ortaya çıktı. Mavi-siyahlı takım ilk olarak ZiraatTürkiye Kupası 2. Tur maçında 10 Ekim Perşembe günü kendi sahasında Orduspor 1967 A.Ş.'yi konuk edecek. Karşılaşma RHGEnertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.Bu maçı Berat Buğra Çelik yönetirken, yardımcılıklarını Demirhan Emir ile Murathan Çomoğlu yapacak. Bu maçın da 3 gün sonrası 13 EkimPazar günü Erciyes 38 FK, bu kez Orduspor 1967 A.Ş. takımını lig maçında konuk edecek. Bu maç ise Atatürk Spor Komleksi Yan Açık Saha'da saat 15.00'da başlayacak.

Maç öncesinde Orduspor 1967 A.Ş., 3. Lig 4. Grup'ta 13 puan ile lider durumda bulunurken, Erciyes 38 FK ise topladığı 5 puan ile aynı grupta 9. sırada yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Orduspor, kayseri, 3-sayfa, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK, Orduspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:49:40. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes 38 FK, Orduspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.