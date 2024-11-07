Erciyes 38 FK Polatlı 1926 Spor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erciyes 38 FK Polatlı 1926 Spor'u Yenmek İstiyor

Erciyes 38 FK Polatlı 1926 Spor\'u Yenmek İstiyor

Antrenör Uğur Kulaksız, galibiyetle çıkışı sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

07.11.2024 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 Spor maçını kazanmak istiyor. Antrenör Uğur Kulaksız; "Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, bu hafta oynayacağı Polatlı 1926 spor maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Çalışmalarını Antrenör Uğur Kulaksız nezaretinde sürdüren mavi siyahlılar, sahasındaki bir maçı daha galibiyetle noktalamak amacında. Antrenör Uğur Kulaksız; "Ligde oynadığımız son 2 maçımızdan 4 puanla ayrıldık. Bu hafta Polatlı 1926 spor maçını da galibiyetle noktalayıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen iyi hazırlanıp sahaya galibiyete ulaşmak adına çıkacağız" dedi.

Erciyes 38 FK ile Polatlı 1926 Spor müsabakası 10 Kasım Pazar günü oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha'daki maçın başlama saati 14: 00 olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 10 Kasım, Erciyes, Futbol, Pazar, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK Polatlı 1926 Spor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes 38 FK Polatlı 1926 Spor'u Yenmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.