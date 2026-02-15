Erciyes 38 FK, Yeşilyurtspor\'a 4-1 Yenildi

STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Emre Can Furuncu, Hakan Balkan, Saadettin Ebrar Balcı
ERCİYES 38 FK: Muhammed Yasin – Eren, Utku, Berke (Dk.36 Ali), Ahmet Kağan, Fatih Yiğit (Dk.64 Çağrı Yağız), Batuhan (Dk.54 Muhammed Enes), Utkan (Dk.64 Ethem), Artun, Hüseyin (Dk.36 Caner), Serdar
YEŞİLYURTSPOR: İsmail - İslam, Eren, Güney, Furkan, Fatih, Yusuf (Dk.59 Ender), Ümitcan (Dk.70 Selimcan), Tayyib (Dk.79 Ömer), Tahsin (Dk.70 Osman), Mehmet (Dk.59 Ahmet)
GOLLER: Dk.85 Çağrı Yağız (Erciyes 38 FK) Dk.30 – Penaltıdan, 49-54 Tayyib, Dk.33 Ümitcan (Yeşilyurtspor)
SARI KART: Batuhan, Artun, Serdar, Fatih (Erciyes 38 FK) Furkan, Ahmet, Ömer (Yeşilyurtspor)
3'üncü Lig 2'inci grupta yer alan Erciyes 38 FK, bugün sahasında konuk ettiği Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.
