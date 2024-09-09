Erciyes 38 FK, Zonguldak Kömürspor karşısında mağlup oldu

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Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta mücadele veren Erciyes 38 Futbol Kulübü, ilk müsabakasından mağlubiyetle ayrıldı.

Talasgücü Belediyespor olan ismi Erciyes 38 FK olarak değişen ve yeni sezonda 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden mavi-siyahlılar lige yenilgiyle başladı. Sezonun ilk maçında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan ve ilk yarıda kalesinde 2 gol gören Erciyes 38 FK, sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya Kadem Yaşar, Berkay Sizer, İsmail Karakaş, İhsan Uğur Göktaş, Alperen Elmas, Ekrem Kayılıbal, Hüseyin Ekici, Ayhan Gürbüz, Hüseyin Fıstıkcı, Fevzi Can Bozkuş, Muhammed Aybar onbiri ile çıkan mavi siyahlılar, 9. dakikada Umut Ayar ve 39. dakikada Mert Kaya'nın gollerine engel olamadı. Maçın ikinci yarısında gol veya goller bulmak için çabalayan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nde 60. dakikada da İhsan Uğur Göktaş kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mavi-siyahlılar, 90 dakikayı 2-0 yenilgi ile tamamladı ve ilk haftayı puansız geride bıraktı. - KAYSERİ