Erciyes 38 FK\'nın grubu belli oldu

TFF 3. Lig'de mücadele eden Erciyes 38 FSK, 2026-2027 sezonunda 3. Grup'ta mücadele edecek.

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübünün yeni sezonda grubu ve rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yapmış olduğu toplantı sonrası 3. Ligde gruplar açıklandı.

Erciyes 38 FK'nın da 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edeceği rakipler şu şekilde;

Adanaspor, Ağrı 1970 Spor, Bitlis 1916 SK, Diyarbekirspor, Karaköprü Belediyespor, Karaman Belediyespor, Kırşehirspor, Kırıkkale FK, Malatya Yeşilyurtspor, Mazıdağı Fosfatspor, Niğde Belediyespor, Osmaniyespor FK, Silifke Belediyespor, Yaz Sigorta Adaletgücü, Yeni Malatyaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu ve Yozgat Belediye Bozokspor. - KAYSERİ