Erciyes Esen Makina'da hedef 3 puan

Erciyes Esen Makinaspor yarın oynayacağı Kayserigücü FK maçına hazır.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu lideri Erciyes Esen Makinaspor ligin 7. haftasında Kayserigücü FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar topladığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Namağlup yoluna devam eden Erciyes Esen Makinaspor en yakın takipçisi Kayserigücü FK ile 3 puan mücadelesi verecek. Zorlu Kayserigücü FK maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Erciyes Esen Makinaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Zor bir maça çıkacaklarını ancak kazanmak istediklerini belirten Erciyes Esen Makinaspor Antrenörü Emrah Çıtak, "Yarın bizi zor bir doksan dakika bekliyor. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve maç saatini bekliyoruz. Yarın rakibimizi yenip yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. İnşallah Kayseri amatörüne yakışır bir doksan dakika olur" diye konuştu.

Yarın Argıncık Stadı'ndan oynanacak olan haftanın en önemli karşılaşması saat 14.00'de başlayacak ve karşılaşmada Hüseyin Otyakmaz düdük çalacak. - KAYSERİ