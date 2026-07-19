Erciyes\'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası; Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan özel olarak hazırlanan plaj voleybolu kortlarında büyük bir heyecana sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. öncülüğünde, Spor A.Ş. ve Meysu iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya kadın ve erkek kategorilerinde toplam 12 takım katıldı. 'Takımını Kur, Erciyes'e Gel' sloganıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, gün boyunca kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk için ter döktü. Gün boyu süren karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. Ayrıca turnuvaya, yüksek irtifa kampı için Erciyes'te bulunan Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Emre Belözoğlu da konuk olarak katıldı.

Müsabakaları ilgiyle takip eden Belözoğlu, organizasyonun ardından sporcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ