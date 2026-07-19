Erciyes'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı

Erciyes\'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı
19.07.2026 12:19  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Erciyes'te düzenlenen plaj voleybolu turnuvasına 12 takım katıldı, ödüller verildi. Emre Belözoğlu da konuk oldu.

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenen Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası; Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan özel olarak hazırlanan plaj voleybolu kortlarında büyük bir heyecana sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. öncülüğünde, Spor A.Ş. ve Meysu iş birliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya kadın ve erkek kategorilerinde toplam 12 takım katıldı. 'Takımını Kur, Erciyes'e Gel' sloganıyla düzenlenen organizasyonda sporcular, gün boyunca kıyasıya mücadele ederek şampiyonluk için ter döktü. Gün boyu süren karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. Ayrıca turnuvaya, yüksek irtifa kampı için Erciyes'te bulunan Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Emre Belözoğlu da konuk olarak katıldı.

Müsabakaları ilgiyle takip eden Belözoğlu, organizasyonun ardından sporcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Yerel Haberler, Etkinlik, Erciyes, Kayseri, Turnuva, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:48:43. #7.13#
SON DAKİKA: Erciyes'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.