Erciyes'te Tarifelendirilmiş Zirve Tırmanışları Başladı - Son Dakika
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Erciyes'te Tarifelendirilmiş Zirve Tırmanışları Başladı

Erciyes\'te Tarifelendirilmiş Zirve Tırmanışları Başladı
31.07.2025 11:55  Güncelleme: 11:57
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. öncülüğünde Türkiye'de ilk kez uygulanan tarifeli zirve tırmanışları, her hafta sonu doğaseverleri Erciyes'in zirvesine taşıyor. Profesyonel rehberler eşliğinde yapılan tırmanışların ilki bu hafta Cumartesi gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. öncülüğünde Türkiye'de ilk kez başlatılan tarifeli zirve tırmanışları, profesyonel rehberler eşliğinde her hafta sonu doğaseverleri Erciyes'in zirvesine taşıyor. 2025 yılının ilk tırmanışı bu hafta Cumartesi günü gerçekleşecek.

Erciyes A.Ş. tarafından, Türkiye'de ilk defa Erciyes'te uygulanmaya başlanan ve profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşen tarifeli zirve tırmanışları ile doğaseverler her hafta sonu zirve yapıyor. Muhteşem havası ve tabii imkanlarıyla sadece kayak ve kar sporlarının yapıldığı bir kayak merkezi olmaktan ziyade tüm dağ ve tabiat sporlarının dört mevsim yapılabildiği bir merkez olarak da ön plana çıkan Erciyes'te yaz aylarında da çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından 2016 yılında başlatılan zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu gerçekleştiriliyor. Erciyes'in eşsiz tabiat ve kültür güzelliklerini keşfedeceğiniz etkinlikte tırmanışçılar volkanik tepelere meydan okuyup Erciyes'in zirvesine çıkarak unutulmaz anları fotoğraflıyorlar.

Her yaştan doğaseverlerin katılımına açık olan bu aktivite Erciyes A.Ş.'nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde gerçekleşiyor. Her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanan dağcılar, 2.900 metrede bulunan dağ evinde geceyi geçiriyor, sabahın çok erken saatlerinde tırmanışa geçerek güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kayseri Erciyes A.Ş.'nin 0352 342 3917 hattını arayarak program için rezervasyon yapılabiliyor. Katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı spor ayakkabı, küçük sırt çantası, mont, polar, gözlük, şapka gibi temel ihtiyaç malzemelerini beraberinde getirmeleri gerekiyor.

Erciyes Zirve Tırmanışı programı ise şu şekilde;

"Cumartesi saat 14.00'te Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da toplanma. 14.30 Teleferik ile Zümrüt Üst İstasyonuna varış. 15.00 dağ evine varış. 19.00 akşam yemeği. 20.00 teknik toplantı. 22.00 uyuma-istirahat. 02.00 kahvaltı. 02.30 zirve tırmanışı için hareket. 09.00 3.917 Erciyes zirveye varış (fotoğraf çekme ve hatıra defterinin imzalanması). 10.00 zirveden aşağı doğru iniş. 13.30 kamp alanına varış (dinlenme). 14.00 hazırlanma. 14.30 Tekir Kapı'ya dönüş." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes'te Tarifelendirilmiş Zirve Tırmanışları Başladı - Son Dakika

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