Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları Kayseri'de Düzenlenecek

Spor

Kayseri'de yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonunun organizasyonundaki yarışlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği, Erciyes AŞ, Spor AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği desteğiyle gerçekleştirilecek.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bisiklet takımlarının katılacağı yarışlar, 6 Temmuz Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile başlayacak.

Uluslararası bisiklet yarışları, Kayseri şehir merkezi başta olmak üzere Develi'den Tomarza'ya, Yahyalı'dan Bünyan'a, Yeşilhisar'dan Erciyes'e, Kültepe'den Sultan Sazlığı ve Soğanlı'ya kadar tarihi ve doğal güzellikleri barındıran bölgelerde yapılacak.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği takvimine göre yarışlar, 6-13 Temmuz ve 10-24 Ağustos'ta Erciyes'te düzenlenecek.