Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Futbol Takımlarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Futbol Takımlarına Ev Sahipliği Yapıyor

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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya başladı. Merkez, bin 850 metre yükseklikte konumlanmış olup, profesyonel futbol sahaları, yüzme havuzu, fitness salonu ve spor kompleksine sahiptir. Yüksek rakım nedeniyle sporculara serin bir ortam sağlayan merkez, Süper Lig takımları MKE Ankaragücü ve Hollanda Ligi'nden Almere City'i ağırlamaktadır. Ağustos'tan sonra ise ikinci ve üçüncü lig takımlarını da misafir edecektir.

09.07.2024 15:30
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Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tesis Sorumlusu Gülşah Bıkmaz, "Kamp dönemimiz dün itibarıyla açıldı. Şu an iki Süper Lig takımı tesisimizde. MKE Ankaragücü ve Hollanda Ligi'nden Almere City tesisimize gelecekler. Ağustos'tan sonra da ikinci ve üçüncü lig takımlarını da tesisimizde ağırlayacağız" dedi.

Kayseri'de bulunan bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2020 yılında hizmet vermeye başladı. Merkez, yaz sezonlarında yerli ve yabancı birçok futbol takımını ağırladı. Kampa gelen sporcular, bin 850 rakımda futbol, basketbol, tenis, voleybol ve fitness yapma imkanı buldu. Bu kapsamda Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Konyaspor antrenman için kampa geldi. Yüksek rakım nedeniyle sporculara serin bir ortam sağlayan merkez, yurt içi ve yurt dışından birçok futbol takımını ağırlayacak. Kamp döneminin açıldığını aktaran Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tesis Sorumlusu Gülşah Bıkmaz, "Kamp dönemimiz dün itibarıyla açıldı. Şu an için çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Sahalarımız çok güzel. Dün ve bugün olmak üzere 2 takım tesisimize giriş yaptı. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"BURASI PROFESYONEL BİR İRTİFA MERKEZİ"

Tesis hakkında bilgi veren Bıkmaz, "Tesisimiz bin 850 rakımlı ve Erciyes'in eteklerinde. Çok güzel yerde konumlanmış bir tesis. 6 tane profesyonel futbol sahamız var. Tesisimizde olimpik yüzme havuzumuz, 2 adet profesyonel fitness salonumuz, kapalı spor kompleksimiz, voleybol ve basketbol oynayabilmek için salonumuz bulunuyor. Burası profesyonel bir irtifa merkezi. Dün itibarıyla Samsunspor tesisimize giriş yaptı. Bugün ise Konyaspor tesisimize giriş yaptı. Şu an iki Süper Lig takımı tesisimizde. MKE Ankaragücü ve Hollanda Ligi'nden Almere City tesisimize gelecekler. Ağustos'tan sonra da ikinci ve üçüncü lig takımlarını da tesisimizde ağırlayacağız. Takımların tesise giriş ve çıkışları aşağı yukarı 14 gün sürüyor. Antrenmanlarını bir ve iki kamp olmak üzere yapıyorlar. İlk kamplarında bizi tercih ettiler. Umarım ikinci kamp içinde bizi tercih ederler" diye konuştu.

"SOĞUK HAVADA DAHA FAZLA KALORİ HARCANMASINI SAĞLIYOR"

Yüksek irtifada yapılan sporun önemine değinen Bıkmaz, şöyle konuştu:

"Deniz seviyesinden bin 850 metre yüksekte olan tesisimizde, oksijen seviyesinin az olmasına bağlı olarak, kan temizlenmesini sağlaması ve soğuk havada daha fazla kalori harcanmasını sağlıyor. Burada sporculardaki kondisyonu ve ciğer kapasitesini artırmak için çalışmalar yapılıyor."

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Futbol Takımlarına Ev Sahipliği Yapıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Futbol Takımlarına Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

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